Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Simple Bar Timer - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 122
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um cronômetro de contagem regressiva até a chegada da próxima barra. É um script que pode persistir e também ser removido do gráfico.
Alguns desenvolvedores diferentes já publicaram esse código, embora tenham publicado indicadores, e essa é uma versão do script que não usa o iTime nem o OnTimer.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65666
Funções para uso no lugar de ChartXYToTimePrice e ChartTimePriceToXY, funcionando correta e rapidamente em toda a faixa de parâmetros de entradaDesenvolvimento do Expert Advisor Multimoedas - códigos-fonte da série de artigos
Códigos-fonte escritos no processo de desenvolvimento de uma biblioteca para a criação de Expert Advisors em várias moedas, combinando várias instâncias de diferentes estratégias de negociação.
Classe estática para corrigir a função TimeGMT() durante o teste no testador de estratégias.Statistical Zigzag
É um ziguezague que cria novos pontos de inflexão em ziguezague com base na ultrapassagem de um limite de volatilidade