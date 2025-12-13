Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Caculater Margin - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 78
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Olá,
Estou aprendendo a codificar em MQL5. Esse código é usado para calcular a margem necessária para um lote de negociação.
Ele permite personalizar o fator de alavancagem para ver a margem necessária.
O código pode ainda não estar totalmente completo, pois estou usando-o com símbolos de câmbio e de metais, e pode haver imprecisões ao usar contas de centavos ou CFDs/criptos.
Ainda estou trabalhando para aprimorar meus conhecimentos de codificação. Qualquer sugestão ou feedback será muito bem-vindo para me ajudar a melhorar.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65978
Extensão de milissegundos CDateTime + extensão de variável de supervisão datetimeDesempenho triplo intradiário
Defina três cruzamentos e monitore o desempenho percentual diário a partir de um determinado horário (que também pode ser definido).
O indicador Open Range Breakout (ORB) é uma poderosa ferramenta de análise técnica que identifica e rastreia rompimentos de preços a partir do intervalo de abertura das sessões de negociação. Esse indicador se baseia no conceito de que os preços altos e baixos estabelecidos durante os primeiros minutos de uma sessão de negociação geralmente servem como níveis significativos de suporte e resistência durante o restante do dia. O indicador calcula automaticamente a faixa de abertura com base em períodos de tempo definidos pelo usuário, traça várias metas de preço e fornece alertas visuais e sonoros para possíveis oportunidades de negociação. Ele foi projetado para ajudar os traders a identificar negociações de alta probabilidade de rompimento e cenários de reteste.Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go
O script Clean Market Watch é uma ferramenta utilitária simples projetada para remover rapidamente todos os símbolos da janela Market Watch do MetaTrader 5 com um único clique. Isso é particularmente útil quando você quer começar do zero com um espaço de trabalho limpo ou quando a Observação do Mercado está cheia de símbolos demais. Finalidade Com o tempo, os operadores costumam acumular vários símbolos na janela Observação do Mercado, dificultando a concentração nos instrumentos que negociam ativamente. A remoção manual dos símbolos, um a um, pode ser tediosa e demorada. Esse script automatiza todo o processo, limpando todos os símbolos em segundos.