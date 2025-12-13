Olá,

Estou aprendendo a codificar em MQL5. Esse código é usado para calcular a margem necessária para um lote de negociação.

Ele permite personalizar o fator de alavancagem para ver a margem necessária.

O código pode ainda não estar totalmente completo, pois estou usando-o com símbolos de câmbio e de metais, e pode haver imprecisões ao usar contas de centavos ou CFDs/criptos.

Ainda estou trabalhando para aprimorar meus conhecimentos de codificação. Qualquer sugestão ou feedback será muito bem-vindo para me ajudar a melhorar.

Muito obrigado.











