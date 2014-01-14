CodeBaseSeções
BrainTrend1Stop - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BrainTrend1Stop é um indicador de reversão de tendência. Intersecção das linhas de stops por um preço que indica a reversão de tendência e o tempo para fechar posições abertas anteriormente.

O algoritmo BrainTrend1Stop baseia-se nos indicadores ATR e Stochastic Oscillator. Nesta versão, os valores de todas as variáveis do algoritmo são concebidos como parâmetros de entrada do indicador, então agora será usado com configurações personalizadas.

A Linha na cor Cyan abaixo dos candles mínimos indica o seguinte:

  1. A tendência do mercado é de crescimento;
  2. O significado da linha em si - a proteção para aquele nível ou você recolhe os lucros (se a posição for rentável) para uma posição comprada.

Linha na cor Magenta acima dos candles máximos indica duas coisas:

  1. A tendência do mercado está decrescendo;
  2. O significado da linha em si - a proteção para aquele nível ou você recolhe os lucros (se a posição for rentável) para uma posição vendida.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/393

