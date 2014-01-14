O Mass Index (Índice de Massa) foi desenvolvido para capturar os pontos de reversão da tendência. O Mass Index foi criado por Donald Dorcy. No caso do movimento ser considerável o Mass Index sobe, caso contrário, se for pequeno o Mass Index vai para baixo. Os movimentos de preços diários são usados ​​para esta finalidade.



De acordo com D. Dorcy, o sinal mais importante do Mass Index é um modelo especial formado pelo indicador Ele é chamado de "protuberância de reversão" ("reversal bulge"). Ele é formado quando o Mass Index de 25 períodos primeiro cresce acima de 27 e, em seguida, cai abaixo de 26,5. Neste caso, uma virada de preços pode ocorrer, independentemente da tendência geral (os preços podem subir, descer ou flutuar dentro de um canal).

Para descobrir qual o sinal - de compra ou venda - produzido pela protuberância reversa, muitas vezes é usado nos preços uma média móvel exponencial de 9 períodos. Quando aparecer uma protuberância reversa, deve-se comprar se a média móvel cai (na esperança de voltar) e vender se ela cresce.

Indicador Mass Index



Fórmula:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)



onde:

