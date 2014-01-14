O indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo define a tendência do mercado, níveis de suporte e resistência, e gerar sinais de compra e venda.



Este indicador trabalha melhor nos gráficos diários e semanais. Quando definido as dimensões dos parâmetros, quatro tamanhos de intervalos de tempo são utilizados. Os valores das linhas individuais que compõem esse indicador são baseados nesses intervalos:



Tenkan-sen mostra o valor do preço médio durante o primeiro intervalo, definido como a soma da máxima e mínima durante este tempo, dividido por dois;

Kijun-sen mostra o valor médio do preço durante o segundo intervalo de tempo;

Senkou Span A mostra a metade da distância entre as duas linhas anteriores deslocada para a frente pelo valor do segundo intervalo de tempo;

Senkou Span B mostra o valor do preço médio durante o terceiro intervalo de tempo deslocado para a frente pelo valor do segundo intervalo de tempo.

Chinkou Span mostra o preço de fechamento da vela atual deslocada para trás pelo valor do segundo intervalo de tempo. A distância entre as linhas Senkou é pintada de outra cor e é chamada de "nuvem" Se o preço está entre essas linhas, o mercado deve ser considerado sem tendência, e, em seguida, as margens das nuvens formam os níveis de suporte e resistência.



Se o preço estiver acima da nuvem, a sua linha superior forma o primeiro nível de suporte, e a segunda linha forma o segundo nível de suporte;

Se o preço estiver abaixo da nuvem, a linha inferior forma o primeiro nível de resistência, e a linha superior forma o segundo nível;

Se a linha Chinkou Span cruza o gráfico de preços no sentido de baixo para cima, é um sinal de compra. Se a linha Chinkou Span cruza o gráfico de preços no sentido de cima para baixo, é um sinal de venda.

Kijun-sen é usado como um indicador de movimento de mercado. Se o preço for superior a este indicador, os preços provavelmente continuarão a aumentar. Quando o preço atravessa esta linha é possível haver uma mudança de tendência. Kijun-sen também é usado para ler os sinais. O sinal de compra é gerado quando a linha Tenkan-sen cruza o Kijun-sen na direção de baixo para cima. O sinal de venda é gerado quando a linha Tenkan-sen cruza o Kijun-sen na direção de cima para baixo. Tenkan-sen é usado como um indicador de tendência de mercado. Se esta linha aumenta ou diminui, a tendência continua a existir. Quanto ela se move horizontalmente, significa que o mercado está entre o canal.

Indicador Ichimoku Kinko Hyo

