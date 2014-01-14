CodeBaseSeções
Money Flow Index (MFI) - indicador para MetaTrader 5

O Money Flow Index (MFI) - Índice de Fluxo do Dinheiro - é um indicador técnico, que indica a razão do dinheiro que é investido e retirado de um determinado ativo.

A construção e interpretação do indicador é semelhante ao Relative Strength Index, a única diferença é que o volume é importante para IMF.

Ao analisar o Índice de Fluxo do Dinheiro é preciso levar em consideração os seguintes pontos:

  • Divergências entre o movimento de preço e o indicador. Se os preços crescem enquanto MFI cai (ou vice-versa), há uma grande probabilidade de uma reversão nos preços;
  • Um valor do Índice de Fluxo do Dinheiro superior a 80 ou inferior a 20, sinaliza respectivamente um potencial topo ou fundo do mercado.

Indicador Money Flow Index

Fórmula:

O cálculo do Money Flow Index consiste de vários estágios. Primeiramente é definido o preço típico (TP) do período em questão

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Em seguida, se calcula a quantidade do Fluxo do Dinheiro (MF):

MF = TP * VOLUME

Se o preço típico (TP) de hoje for maior que o de ontem, então, o fluxo do dinheiro é considerado como positivo. Se o preço típico (TP) de hoje for menor que o de ontem, então, o fluxo do dinheiro é considerado como negativo.

POSITIVE MONEY FLOW é a soma dos fluxos positivos do dinheiro durante o período de tempo selecionado. NEGATIVE MONEY FLOW é a soma dos fluxos negativos do dinheiro durante o período de tempo selecionado.

Em seguida, calcula-se a razão do dinheiro (MR), dividindo-se o fluxo do dinheiro positivo pelo fluxo de dinheiro negativo:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

E finalmente, calcula-se o Índice de Fluxo do Dinheiro utilizando a razão do dinheiro:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

onde:

  • HIGH - preço máximo da barra atual;
  • LOW - preço mínimo da barra atual;
  • CLOSE - preço de fechamento da barra atual;
  • VOLUME - volume da barra atual.

Mass Index Mass Index

O Mass Index (Índice de Massa) foi desenvolvido para capturar os pontos de reversão da tendência. Ele é baseado nas variações entre os preços máximo e mínimo. Se a amplitude fica maior, o Mass Index cresce, se ela fica mais estreita, o índice fica menor. O Mass Index foi criado por Donald Dorcy.

Market Facilitation Index (BW MFI) Market Facilitation Index (BW MFI)

O Market Facilitation Index (BW MFI) - Índice de Facilitação do Mercado - é um indicador que mostra a variação do preço por um tick.

Momentum Momentum

O Indicador Técnico Momentum mede a quantidade que o preço de um ativo variou ao longo de um determinado período de tempo.

On Balance Volume (OBV) On Balance Volume (OBV)

O Indicador On Balance Volume (OBV) é um indicador técnico de momento que relaciona o volume com a variação do preço.