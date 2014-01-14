O Money Flow Index (MFI) - Índice de Fluxo do Dinheiro - é um indicador técnico, que indica a razão do dinheiro que é investido e retirado de um determinado ativo.



A construção e interpretação do indicador é semelhante ao Relative Strength Index, a única diferença é que o volume é importante para IMF.

Ao analisar o Índice de Fluxo do Dinheiro é preciso levar em consideração os seguintes pontos:

Divergências entre o movimento de preço e o indicador. Se os preços crescem enquanto MFI cai (ou vice-versa), há uma grande probabilidade de uma reversão nos preços;

Um valor do Índice de Fluxo do Dinheiro superior a 80 ou inferior a 20, sinaliza respectivamente um potencial topo ou fundo do mercado.

Imagem:



Indicador Money Flow Index



Fórmula:



O cálculo do Money Flow Index consiste de vários estágios. Primeiramente é definido o preço típico (TP) do período em questão

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



Em seguida, se calcula a quantidade do Fluxo do Dinheiro (MF):



MF = TP * VOLUME



Se o preço típico (TP) de hoje for maior que o de ontem, então, o fluxo do dinheiro é considerado como positivo. Se o preço típico (TP) de hoje for menor que o de ontem, então, o fluxo do dinheiro é considerado como negativo.

POSITIVE MONEY FLOW é a soma dos fluxos positivos do dinheiro durante o período de tempo selecionado. NEGATIVE MONEY FLOW é a soma dos fluxos negativos do dinheiro durante o período de tempo selecionado.

Em seguida, calcula-se a razão do dinheiro (MR), dividindo-se o fluxo do dinheiro positivo pelo fluxo de dinheiro negativo:



MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW



E finalmente, calcula-se o Índice de Fluxo do Dinheiro utilizando a razão do dinheiro:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))



onde:

