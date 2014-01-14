Participe de nossa página de fãs
Money Flow Index (MFI)
7394
O Money Flow Index (MFI) - Índice de Fluxo do Dinheiro - é um indicador técnico, que indica a razão do dinheiro que é investido e retirado de um determinado ativo.
A construção e interpretação do indicador é semelhante ao Relative Strength Index, a única diferença é que o volume é importante para IMF.
Ao analisar o Índice de Fluxo do Dinheiro é preciso levar em consideração os seguintes pontos:
- Divergências entre o movimento de preço e o indicador. Se os preços crescem enquanto MFI cai (ou vice-versa), há uma grande probabilidade de uma reversão nos preços;
- Um valor do Índice de Fluxo do Dinheiro superior a 80 ou inferior a 20, sinaliza respectivamente um potencial topo ou fundo do mercado.
Indicador Money Flow Index
Fórmula:
O cálculo do Money Flow Index consiste de vários estágios. Primeiramente é definido o preço típico (TP) do período em questão
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Em seguida, se calcula a quantidade do Fluxo do Dinheiro (MF):
MF = TP * VOLUME
Se o preço típico (TP) de hoje for maior que o de ontem, então, o fluxo do dinheiro é considerado como positivo. Se o preço típico (TP) de hoje for menor que o de ontem, então, o fluxo do dinheiro é considerado como negativo.
POSITIVE MONEY FLOW é a soma dos fluxos positivos do dinheiro durante o período de tempo selecionado. NEGATIVE MONEY FLOW é a soma dos fluxos negativos do dinheiro durante o período de tempo selecionado.
Em seguida, calcula-se a razão do dinheiro (MR), dividindo-se o fluxo do dinheiro positivo pelo fluxo de dinheiro negativo:
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW
E finalmente, calcula-se o Índice de Fluxo do Dinheiro utilizando a razão do dinheiro:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
onde:
- HIGH - preço máximo da barra atual;
- LOW - preço mínimo da barra atual;
- CLOSE - preço de fechamento da barra atual;
- VOLUME - volume da barra atual.
