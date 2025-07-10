실제 작성자:

traderak20, Lee Leibfarth의 TASC 매거진 기사 기반 (2008년 8월), 기사 내용은 traders.com 참조(구독 필요).



프리미어 스토캐스틱 오실레이터 사용법에 대한 지침은 investopedia.com을 참조하세요 .

일반 스토캐스틱 인디케이터와 동일한 파라미터를 설정할 수 있으며 프리미어 스토캐스틱 오실레이터 계산에 사용되는 EMA 기간도 동일하게 설정할 수 있습니다.



오실레이터를 히스토그램 및/또는 선, 단색 또는 다색으로 표시하도록 매개변수를 설정할 수 있습니다. 화살표를 추가하여 인디케이터가 외부 한계를 넘을 때를 명확하게 표시할 수 있으며, 이는 히스토그램이 아닌 선만 사용할 때 특히 유용합니다.





