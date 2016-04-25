実際の著者

traderak20、 Lee LeibfarthによるTASC記事（2008年8月）に基づきます。記事はtraders.comで見られます（購読予約が必要）



内容

プレミアストキャスティクスの使用法にはinvestopedia.comをご覧ください。

Stochastic indicatorと同じパラメータとプレミアストキャスティクス計算期間のEMAを設定します。



パラメータは、オシレータをヒストグラムおよび/またはライン、単色またはマルチカラーとして表示するように設定できます。インジケータが外側限界を交差した際には、表示を明確にするために矢印を追加することができます。これはヒストグラムなしでラインだけを使用しているとき特に有用です。





