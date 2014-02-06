代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

初级随机振荡器[v01] - MetaTrader 5脚本

traderak20 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
ak20 ak20
显示:
1952
等级:
(29)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

traderak20，基于Lee Leibfarth (August 2008)在TASC杂志上的文章，到traders.com上查阅这篇文章（需要订阅）。

要了解如何使用初级随机振荡器，请查看investopedia.com

你可以设置和普通随机震荡指标一样的参数，EMA周期则用于计算初级随机振荡器。

可以设置参数来使得振荡器显示为柱状图或者线条，单色或者多色。你可以添加箭头来清晰的显示指标穿越阈值的时机，当你仅使用线条而非柱状图时这将非常有用。

初级随机振荡器

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/339

iChartsSwitchSymbol iChartsSwitchSymbol

当图表交易对象改变时，它将改变所有其他图表的交易对象。

CDownLoadHistory类 CDownLoadHistory类

CDownLoadHistory类提供了下载历史数据的方法。

VininI Cyber Cyсle [v01] VininI Cyber Cyсle [v01]

VininI Cyber Cycle - 确定价格的周期性变动，基于Victor Nicolaev (2009)的VininI_Cyber Cycle(V2).mq4

Kaufman 波动 Kaufman 波动

Kaufman 波动指标基于Perry Kaufman 的“精明交易：提升在变化市场中的表现”一书。