原作者：

traderak20，基于Lee Leibfarth (August 2008)在TASC杂志上的文章，到traders.com上查阅这篇文章（需要订阅）。



要了解如何使用初级随机振荡器，请查看investopedia.com

你可以设置和普通随机震荡指标一样的参数，EMA周期则用于计算初级随机振荡器。



可以设置参数来使得振荡器显示为柱状图或者线条，单色或者多色。你可以添加箭头来清晰的显示指标穿越阈值的时机，当你仅使用线条而非柱状图时这将非常有用。





