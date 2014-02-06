请观看如何免费下载自动交易
初级随机振荡器[v01] - MetaTrader 5脚本
原作者：
traderak20，基于Lee Leibfarth (August 2008)在TASC杂志上的文章，到traders.com上查阅这篇文章（需要订阅）。
要了解如何使用初级随机振荡器，请查看investopedia.com
你可以设置和普通随机震荡指标一样的参数，EMA周期则用于计算初级随机振荡器。
可以设置参数来使得振荡器显示为柱状图或者线条，单色或者多色。你可以添加箭头来清晰的显示指标穿越阈值的时机，当你仅使用线条而非柱状图时这将非常有用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/339
