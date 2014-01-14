Todos os mercados são caracterizados pelo fato de que na maior parte dos casos os preços não mudam muito, e apenas em curtos períodos de tempo (15-30%) ocorrem mudanças de tendência. Os períodos mais lucrativos geralmente são os casos quando os preços de mercado variam de acordo com uma determinada tendência.

O Fractal é um dos 5 indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar topos e fundos. A definição técnica do fractal ascendente é uma série de, pelo menos, cinco barras sucessivas com o maior HIGH no meio, e duas HIGH mais baixas em ambos os lados. A definição oposta é uma série de, pelo menos, cinco barras sucessivas, com o menor LOW no meio, e dois LOW maiores em ambos os lados, que se correlaciona com o fractal de venda. Os fractais possuem valores máximo e mínimo e são indicados pelas setas para cima e para baixo no gráfico



Os sinais do Fractal precisam ser filtrados com o uso do indicador Alligator. Em outras palavras, não se deve fechar uma transação de compra, se o fractal é menor do que os dentes do jacaré (Alligator’s Teeth), e você não deve fechar uma transação de venda, se o fractal é maior do que os dentes do jacaré (Alligator’s Teeth). Após o sinal fractal tiver sido formado e validado, o que é determinado pela sua posição fora da boca do jacaré, ele continua a ser um sinal até que ele é consumido, ou enquanto não aparecer um sinal fractal mais recente.

Indicador Fractals

