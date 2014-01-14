Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractals - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 7220
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Todos os mercados são caracterizados pelo fato de que na maior parte dos casos os preços não mudam muito, e apenas em curtos períodos de tempo (15-30%) ocorrem mudanças de tendência. Os períodos mais lucrativos geralmente são os casos quando os preços de mercado variam de acordo com uma determinada tendência.
O Fractal é um dos 5 indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar topos e fundos.
A definição técnica do fractal ascendente é uma série de, pelo menos, cinco barras sucessivas com o maior HIGH no meio, e duas HIGH mais baixas em ambos os lados. A definição oposta é uma série de, pelo menos, cinco barras sucessivas, com o menor LOW no meio, e dois LOW maiores em ambos os lados, que se correlaciona com o fractal de venda. Os fractais possuem valores máximo e mínimo e são indicados pelas setas para cima e para baixo no gráfico
Os sinais do Fractal precisam ser filtrados com o uso do indicador Alligator. Em outras palavras, não se deve fechar uma transação de compra, se o fractal é menor do que os dentes do jacaré (Alligator’s Teeth), e você não deve fechar uma transação de venda, se o fractal é maior do que os dentes do jacaré (Alligator’s Teeth). Após o sinal fractal tiver sido formado e validado, o que é determinado pela sua posição fora da boca do jacaré, ele continua a ser um sinal até que ele é consumido, ou enquanto não aparecer um sinal fractal mais recente.
Indicador Fractals
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/30
O Indicador Force Index (Índice de Força) foi desenvolvido por Alexander Elder. Esse índice mede a Bulls Power (força compradora) em cada aumento, e o Bulls Power (força vendedora) em cada queda.Envelopes
O Indicador Envelopes é formado por duas Médias Móveis, uma delas é deslocada para cima e a outra para baixo. A seleção de um número relativamente ideal para o deslocamento das margens da banda é determinado pela volatilidade do mercado: quanto maior o segundo, mais forte, a mudança será.
O Gator Oscillator (Oscilador Gator) é baseado no indicador Alligator e mostra o grau de convergência/divergência das Linhas de Equilíbrio (Média Móvel Suavizada).Heiken-Ashi
O indicador Heiken-Ashi se parece com um gráfico de velas, porém, há algumas diferenças.A vantagem do gráfico de Heiken-Ashi é que a tendência é determinada de uma forma muito simples, as velas com tendência altista são azuis e as com tendência baixista são vermelhas.