喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
iChartsSwitchSymbol - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1491
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
当将指标附着到图表上后，你会看到一个“将交易对象拖动到这里”的信息提示。
如果你将某个交易对象从“Market Watch”窗口拖动到那里，它将会改变所有其他图表的交易交易对象。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/326
