iChartsSwitchSymbol - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev
1491
(23)
当将指标附着到图表上后，你会看到一个“将交易对象拖动到这里”的信息提示。

如果你将某个交易对象从“Market Watch”窗口拖动到那里，它将会改变所有其他图表的交易交易对象。

iChartsSwitchSymbol

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/326

