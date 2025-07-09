코드베이스섹션
아이차트 스위치 심볼 - MetaTrader 5용 지표

Dmitry Fedoseev
ZIP 파일로 다운로드
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

차트에 인디케이터를 첨부할 때 댓글에 "심볼을 여기로 드래그"라는 문구가 나타납니다.

종합시세 창에서 이 차트로 심볼을 드래그하면 모든 차트에서 해당 심볼이 전환됩니다.

아이차트 스위치 심볼

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/326

