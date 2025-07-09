거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
아이차트 스위치 심볼 - MetaTrader 5용 지표
차트에 인디케이터를 첨부할 때 댓글에 "심볼을 여기로 드래그"라는 문구가 나타납니다.
종합시세 창에서 이 차트로 심볼을 드래그하면 모든 차트에서 해당 심볼이 전환됩니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/326
QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5
QQE 메타트레이더 지표 또는 정량적 정성적 추정은 평활화된 RSI 지표의 다소 복잡한 계산을 기반으로 합니다. 결과적으로 별도의 지표 창에 빠른 지표와 느린 지표의 두 줄이 표시됩니다. 신호에 사용되는 중요한 지표 레벨(50)도 있습니다. 이 표시기에 대해 문자, 소리 및 이메일 알림을 사용 설정할 수 있습니다. 이 QQE 구현은 상위 차트주기를 표시하는 다중 차트주기 분석을 지원합니다. 이 인디케이터는 MT4, MT5에서 사용할 수 있습니다.Telegram To MT5 Copier
텔레그램 채널, 그룹, 비공개 채팅의 메시지를 거래 차트에 직접 표시하여 텔레그램과 MT5를 연결해주는 메타트레이더 5 전문가 어드바이저인 TelegramToMT5입니다. 텔레그램 봇을 만들어 원하는 채널/그룹에 추가하기만 하면 EA가 모든 메시지를 차트에 실시간으로 댓글로 표시합니다.
룰렛 게임
룰렛 장난감.비닌아이 사이버 사이클 [v01]
VininI 사이버 사이클 - 빅토르 니콜라예프(2009)의 VininI_Cyber Cycle(V2).mq4를 기반으로 가격의 주기적 움직임을 파악합니다.