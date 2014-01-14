CodeBaseSecciones
Indicadores

iChartsSwitchSymbol - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1163
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Descripcion:

Después de fijar el indicador de la gráfica, verá un mensaje de "Arrastrar símbolo aquí".

Si arrastra un símbolo desde la ventana "Observación del mercado", cambiará los símbolos de todas las otras gráficas.

iChartsSwitchSymbol

Demo_FileFlush Demo_FileFlush

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileFlush()

RouletteGame RouletteGame

El Juego de la Ruleta.

Demo_FileMove Demo_FileMove

El script muestra un ejemplo del uso de la función FileMove()

Clase CDownLoadHistory Clase CDownLoadHistory

La clase CDownLoadHistory proporciona los métodos de descarga de datos históricos.