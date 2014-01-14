Mira cómo descargar robots gratis
iChartsSwitchSymbol - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1163
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripcion:
Después de fijar el indicador de la gráfica, verá un mensaje de "Arrastrar símbolo aquí".
Si arrastra un símbolo desde la ventana "Observación del mercado", cambiará los símbolos de todas las otras gráficas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/326
