ポケットに対して
エキスパート

MQL5 Wizard - MFIの条件付きの"Bullish Engulfing/Bearish Engulfing"のシグナル - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
acandlepatterns.mqh (20.34 KB) ビュー
acbe_be_mfi.mqh (8.02 KB) ビュー
expert_abe_be_mfi.mq5 (6.63 KB) ビュー
MQL5 Wizardを使えば、クライアントターミナルにあるStandard libraryのエキスパートアドバイザーを自動生成することができます。(詳細は、Creating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizardを参照)トレードシグナルのクラスを生成しさせすれば、トレードアイディアをすぐに確認することができますクラスの例と構造については MQL5 Wizard: How to Create a Module of Trading Signalsを参照してください。

一般的な考え方は下記の通りです。:CExpertSignalがシグナルのクラスです。そして、LongCondition()ShortCondition() を上書きする必要があります。

"Strategies of best traders" (ロシア)という著書があります。 そこには数多くの手法と方法が記述されており、転換足パターンを StochasticCCIMFIRSIの条件のもと、焦点を当てていきます。

最も良い方法は、ロウソク足のパターンの確認に、CExpertSignalから導かれるクラスを切り分けて生成することです。ロウソク足のパターンによるトレードシグナルの確認には、CCandlePatternのクラスを書いて、必要な条件例えば、オシレーターの確認など)を追加すれば十分です。

Stochasticのフィルター付きの"Bullish Engulfing/Bearish Engulfing"の転換足パターンのシグナルを考えてみましょう。トレードシグナルのモジュールは、CCandlePattern classに基づいています。ロウソク足のパターンによるシグナルの生成のシンプルな一例です。


1. "Bullish Engulfing" と "Bearish Engulfing"

1.1. Bullish Engulfing

"Bullish Engulfing"は、小さな黒いロウソク足として、下降トレンドで形成されます。その後、大きな白いロウソク足が前日のロウソク足を完璧に覆うように発生します。大きなロウソク足の実体が前日のロウソク足全体を覆うことができるほど、小さなロウソク足のヒゲが短い

図1. "Bullish Engulfing" candlestick pattern

図1. "Bullish Engulfing" candlestick pattern

"Bullish Engulfing"は、 CCandlePatternのCheckPatternBullishEngulfing() method に実装されています。:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "Bullish Engulfing" candlestick pattern       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBullishEngulfing()
  {
//--- Bullish Engulfing
   if((Open(2)>Close(2))             &&  // previous candle is bearish
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1))  &&  // body of the bullish candle is higher than average value of the body 
      (Close(1)>Open(2))             &&  // close price of the bullish candle is higher than open price of the bearish candle
      (MidOpenClose(2)<CloseAvg(2))  &&  // downtrend
      (Open(1)<Close(2)))                // open price of the bullish candle is lower than close price of the bearish
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) method を "Bullish Engulfing"で使います。


1.2. Bearish Engulfing

"Bearish Engulfing"は、小さな黒いロウソク足として、上昇トレンドで形成されます。その後、大きな白いロウソク足が前日のロウソク足を完璧に覆うように発生します。大きなロウソク足の実体が前日のロウソク足全体を覆うことができるほど、小さなロウソク足のヒゲが短い

図2. "Bearish Engulfing" candlestick pattern

図2. "Bearish Engulfing" candlestick pattern


"Bearish Engulfing" は、 CCandlePatternのCheckPatternBearishEngulfing() method に実装されています。:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "Bearish Engulfing" candlestick pattern       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBearishEngulfing()
  {
//--- Bearish Engulfing
   if((Open(2)<Close(2))            &&  // previous candle is bearish
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) &&  // body of the candle is higher than average value of the body
      (Close(1)<Open(2))            &&  // close price of the bearish candle is lower than open price of the bullish candle
      (MidOpenClose(2)>CloseAvg(2)) &&  // uptrend
      (Open(1)>Close(2)))               // Open price of the bearish candle is higher than close price of the bullish candle
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) method を "Bearish Engulfing"で使います。


2. MFI条件付きのシグナル

買いポジション・売りポジションのシグナルは、MFIで確認する必要があります。MFIの値は、40 (買いポジションの場合)よりも低く、60 (売りポジションの場合)よりも高くなければなりません。

ポジションの決済はMFIの値で行います。2通りのケースがあります。:

  1. MFIが反対の基準値に到達した場合 (買いポジションは70。売りポジションは30)
  2. 逆のシグナルが発生しない (MFIが次の値に到達: 買いポジションは30、売りポジションは70)

図3. MFIの条件付きの"Bullish Engulfing"

図3. MFIの条件付きの"Bullish Engulfing"


  • int CBE_BE_MFI::LongCondition() - 買いポジションのエントリー条件(80) と 売りポジションの決済条件 (40);
  • int CBE_BE_MFI::ShortCondition() - 売りポジションのエントリー条件(80) と 買いポジションの決済条件 (40).

2.1. 買いポジション/売りポジションの決済

  1. "Bullish Engulfing" の状態はMFIで確認する必要があります。: MFI(1)<40 (直近の確定した足のMFIの値が40よりも小さい).

  2. MFIが基準値(70 か 30)を上抜けした場合、売りポジションを決済します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open long position, result=80)                  |
//| 2) Market exit (close short position, result=40)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBE_BE_MFI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open long position
//--- formation of Bullish Engulfing pattern and MFI<40
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) && (MFI(1)<40))
     result=80;
//--- checking of conditions to close short position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (upward 30, upward 70)
  if(((MFI(1)>30) && (MFI(2)<30)) || ((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }


2.2. 売りポジション/買いポジションの決済

  1. "Bearish Engulfing"の状態はMFIで確認する必要があります。: MFI(1)>60 (直近の確定した足のMFIの値が60よりも大きい).

  2. MFIが基準値 (70 か 30)を上抜けした場合、買いポジションを決済します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open short position, result=80)                 |
//| 2) Market exit (close long position, result=40)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBE_BE_MFI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open short position
//--- formation of Bearish Engulfing pattern and MFI>60
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) && (MFI(1)>60))
     result=80;
//--- checking of conditions to close long position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (upward 70, downward 30)
   if(((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)) || ((MFI(1)<30) && (MFI(2)>30)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }


2.3. MQL5 WizardでEAを生成する

CBE_BE_MFI class はStandard Libraryには含まれていません。利用するには、abe_be_mfi.mqh をダウンロードして、client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignalsに保存する必要があります。（添付詳細）同様の操作が acandlepatterns.mqh にも必要です。MQL5 Wizardを使うには、MetaEditorを再起動する必要があります。

エキスパートアドバイザーを生成するには、MQL5 Wizardを立ち上げてください。:

図4. MQL5 WizardでEAを生成する

図4. MQL5 WizardでEAを生成する

エキスパートアドバイザーの名前を決めましょう。:

図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

トレードシグナルのモジュールを選択します。

図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

今回の場合、モジュールは１つだけ使います。

"Signals based on Bullish Engulfing/Bearish Engulfing confrmed by MFI" のモジュールを追加:

図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

シグナルの追加モジュール:

図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

トレーリングプロパティにも様々なものがありますが、今回は"Trailing Stop not used"にします。:

図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor

図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor

資金管理プロパティとして、"Trading with fixed trade volume"(単利)を使います。:

図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor

図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor

"Finish"ボタンを押すと、エキスパートアドバイザーがExpert_ABE_BE_MFI.mq5に生成されます。保存場所は、terminal_data_folder\MQL5\Experts\です。

生成後のエキスパートアドバイザーのデフォルトのパラメーター:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// Take Profit level (in points)

上記は下記にしなければなりません。: 

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose パラメーターは、ポジションのオープン、決済の最初のレベルを決めます。

LongCondition() と ShortCondition() のメソッドのコードの中に、デフォルトの固定値が入っています。:

  • エントリー: 80;
  • 決済: 40.

MQL5 Wizard で生成したエキスパートアドバイザーは、トレードシグナルのモジュールの"ボート"を使ってエントリー、決済を行います。メインモジュール(コンテナとして、すべての追加モジュールを含む)のボートもまた、使われますが、 LongCondition() と ShortCondition() メソッドは常に0を返します。

メインモジュールの評価結果は、"ボート"平均が使われます。今回の場合、メインモジュールとシグナルのモジュールがあるので、初期値を与えるときには、このことを考慮に入れなければいけません。そのことにより、ThresholdOpen と ThresholdClose は、 40=(0+80)/2 and 20=(0+40)/2に設定しなければなりません。

Signal_StopLevel と Signal_TakeLevel パラメーターの値は、0にします。これは、ポジションの決済は、決済条件がtrueのときにのみ行われるということを表します。


2.4. バックテスト結果

過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。 (EURUSD H1, テスト期間 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=37, MA_period=5).

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。

図11. Bullish Engulfing /Bearish Engulfing + MFIのテスト結果

図11. Bullish Engulfing /Bearish Engulfing + MFIのテスト結果


パラメーターの最適な設定値は、MetaTrader 5 client terminalのStrategy Testerで探すことができます。

MQL5 Wizard で生成したコードは expert_abe_be_mfi.mq5 です。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/307

