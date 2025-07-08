차트의 현재 기호로 기록을 로드합니다. 로딩 과정은 진행률 표시줄에 반영됩니다.

이 도구는 가격 히스토그램(시장 프로필) 도구 문서와 MQL5에서의 구현에 설명된 CProgressBar 클래스를 사용합니다.





'전문가' 탭의 '도구' 창에 기록 시작 날짜에 대한 메시지가 서버에 표시됩니다.



오류 발생 시 해당 코드가 표시되며, 자세한 내용은 https://www.mql5.com/ko/docs/series/timeseries_access 에서 CheckLoadHistory 함수의 예시를 참조하세요.