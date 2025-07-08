코드베이스섹션
스크립트

다운로드 히스토리.mq5 - MetaTrader 5용 스크립트

Aleksey Sergan
조회수:
83
평가:
(32)
게시됨:
\MQL5\Include\
classprogressbar.mqh (3.75 KB) 조회
downloadhistory.mq5 (5.5 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

차트의 현재 기호로 기록을 로드합니다. 로딩 과정은 진행률 표시줄에 반영됩니다.

도구는 가격 히스토그램(시장 프로필) 도구 문서와 MQL5에서의 구현에 설명된 CProgressBar 클래스를 사용합니다.


'전문가' 탭의 '도구' 창에 기록 시작 날짜에 대한 메시지가 서버에 표시됩니다.

오류 발생 시 해당 코드가 표시되며, 자세한 내용은 https://www.mql5.com/ko/docs/series/timeseries_access 에서 CheckLoadHistory 함수의 예시를 참조하세요.

Logue

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/302

