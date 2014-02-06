请观看如何免费下载自动交易
downloadhistory.mq5 - MetaTrader 5脚本
该脚本下载交易服务器上可用的（当前交易对象）历史数据。
下载进度使用CProgressBar类绘制，在价格柱状图（市场概貌）和它的MQL5实现一文中提出。
在工具栏的“专家”标签页，打印服务器历数据的开始日期。
如果报错则打印报错信息(在组织数据访问中查看CheckLoadHistory)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/302
