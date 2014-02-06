代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

downloadhistory.mq5 - MetaTrader 5脚本

Aleksey Sergan | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2058
等级:
(32)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
classprogressbar.mqh (3.75 KB) 预览
downloadhistory.mq5 (5.51 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该脚本下载交易服务器上可用的（当前交易对象）历史数据。

下载进度使用CProgressBar类绘制，在价格柱状图（市场概貌）和它的MQL5实现一文中提出。

下载历史数据脚本demo

在工具栏的“专家”标签页，打印服务器历数据的开始日期。

下载历史数据脚本日志

如果报错则打印报错信息(在组织数据访问中查看CheckLoadHistory)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/302

cIntSpeech cIntSpeech

它使用话音引擎读出制定文本。

TrendMagic TrendMagic

趋势魔法指标。

sToken sToken

本脚本含有一个类，能够用于处理由字符串定义的数学和逻辑表达式。

CDownLoadHistory类 CDownLoadHistory类

CDownLoadHistory类提供了下载历史数据的方法。