Indicadores

ColorCandlesDaily - indicador para MetaTrader 5

Visualizações:
3210
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
O indicador ColorCandlesDaily desenha velas com diferentes cores, dependendo do dia da semana.

ColorCandlesDaily

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/22

Chaikin Volatility (CHV) Chaikin Volatility (CHV)

O indicador Chaikin's volatility (Volatilidade de Chaikin) calcula a diferença entre os preços de máximo e mínimo. Ele interpreta o valor da volatilidade baseando-se na amplitude entre o máximo e o mínimo. Diferentemente do indicador Average True Range, o indicador de Chaikin não leva em conta os gaps.

Chaikin Oscillator (CHO) Chaikin Oscillator (CHO)

O Chaikin's Oscillator (CHO ou Oscilador de Chaikin) é a diferença das Médias Móveis do indicador Accumulation/Distribution.

ColorLine ColorLine

O indicador ColorLine (LinhaColorida) mostra uma linha que representa a média móvel do preço no gráfico. A linha possui diferentes cores (100 barras possuem a mesma cor). A definição das cores das linhas são alteradas a cada 5 ticks, há 3 esquemas de cores.

Custom Moving Average Custom Moving Average

A Média Móvel Personalizada (Custom Moving Average) é um exemplo de um indicador personalizado pelo usuário - ela calcula e mostra a Média Móvel.