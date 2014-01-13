ColorCandlesDaily

O indicador Chaikin's volatility (Volatilidade de Chaikin) calcula a diferença entre os preços de máximo e mínimo. Ele interpreta o valor da volatilidade baseando-se na amplitude entre o máximo e o mínimo. Diferentemente do indicador Average True Range, o indicador de Chaikin não leva em conta os gaps.

O Chaikin's Oscillator (CHO ou Oscilador de Chaikin) é a diferença das Médias Móveis do indicador Accumulation/Distribution.