Manipulador de eventos tick Multicurrency OnTickMarketWatch - expert para MetaTrader 5
1729
O manipulador OnTick() padrão permite receber ticks de apenas um símbolo. Para experts em várias moedas, você precisa dos ticks de vários símbolos. Em alguns casos é necessário receber os ticks para todos os símbolos a partir da janela "Market Watch".
O Expert Advisor exOnTickMarketWatch.mq5 utiliza a função do manipulador de enventos padrão OnChartEvent(), ele fornece a seguinte informação:
- Índice do símbolo da janela "Market Watch"
- Nome do símbolo
- Preço do tick Bid.
- Spread do símbolo.
Inicie o script scOnTickMarketWatch.mq5 para receber os ticks da janela "Market Watch".
Recomendações:
- Esta versão do manipulador de eventos multicurrency utiliza um monte de recursos. O uso da CPU pode ser diminuída pelo aumento da variável de atraso do script, mas você pode pular alguns ticks.
- Após o lançamento do script e do Expert Advisor você pode especificar os símbolos, adicionando-os na janela "Market Watch".
- Você pode modificar o código para as suas necessidades, por exemplo, você pode configurá-lo para receber o preço de venda ao invés do spread.
P.S. Ele foi publicado no forum Russo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/209
