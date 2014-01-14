CodeBaseSeções
Experts

Manipulador de eventos tick Multicurrency OnTickMarketWatch - expert para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev
Visualizações:
1729
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\OnTickMarketWatch\
scontickmarketwatch.mq5 (1.67 KB) visualização
exontickmarketwatch.mq5 (1.02 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O manipulador OnTick() padrão permite receber ticks de apenas um símbolo. Para experts em várias moedas, você precisa dos ticks de vários símbolos. Em alguns casos é necessário receber os ticks para todos os símbolos a partir da janela "Market Watch".

O Expert Advisor exOnTickMarketWatch.mq5 utiliza a função do manipulador de enventos padrão OnChartEvent(), ele fornece a seguinte informação:

  1. Índice do símbolo da janela "Market Watch"
  2. Nome do símbolo
  3. Preço do tick Bid.
  4. Spread do símbolo.

Inicie o script scOnTickMarketWatch.mq5 para receber os ticks da janela "Market Watch".

Recomendações:

  • Esta versão do manipulador de eventos multicurrency utiliza um monte de recursos. O uso da CPU pode ser diminuída pelo aumento da variável de atraso do script, mas você pode pular alguns ticks.
  • Após o lançamento do script e do Expert Advisor você pode especificar os símbolos, adicionando-os na janela "Market Watch".
  • Você pode modificar o código para as suas necessidades, por exemplo, você pode configurá-lo para receber o preço de venda ao invés do spread.

P.S. Ele foi publicado no forum Russo.

Manipulador de eventos tick Multicurrency OnTickMarketWatch()

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/209

