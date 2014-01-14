Manipulador de eventos tick Multicurrency OnTickMarketWatch()

O manipulador OnTick() padrão permite receber ticks de apenas um símbolo. Para experts em várias moedas, você precisa dos ticks de vários símbolos. Em alguns casos é necessário receber os ticks para todos os símbolos a partir da janela "Market Watch".

O Expert Advisor exOnTickMarketWatch.mq5 utiliza a função do manipulador de enventos padrão OnChartEvent(), ele fornece a seguinte informação:



Índice do símbolo da janela "Market Watch"

Nome do símbolo Preço do tick Bid. Spread do símbolo.

Inicie o script scOnTickMarketWatch.mq5 para receber os ticks da janela "Market Watch".



Recomendações:

Esta versão do manipulador de eventos multicurrency utiliza um monte de recursos. O uso da CPU pode ser diminuída pelo aumento da variável de atraso do script, mas você pode pular alguns ticks.

Após o lançamento do script e do Expert Advisor você pode especificar os símbolos, adicionando-os na janela "Market Watch".

Você pode modificar o código para as suas necessidades, por exemplo, você pode configurá-lo para receber o preço de venda ao invés do spread.

P.S. Ele foi publicado no forum Russo.