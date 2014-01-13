O indicador técnico Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço de um instrumento financeiro de seu preço estatístico médio.



Altos valores do índice ressaltam que o preço está anormalmente elevado se comparado com o preço médio, e valores baixos indicam que o preço está muito baixo. Apesar de seu nome, o Commodity Channel Index pode ser aplicado para qualquer instrumento financeiro, e não só para as commodities.



Há duas técnicas básicas de utilização do Commodity Channel Index:



Encontrando as divergências. A divergência aparece quando o preço atinge uma nova máxima, e o Commodity Channel Index não pode crescer acima das máximas anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida por uma correção de preços.

Como indicador de estados de sobrecompra/sobrevenda do mercado. Commodity Channel Index geralmente varia na faixa de ± 100. Valores acima de 100 informam sobre o estado de sobrecompra (e sobre a probabilidade de correção), e os valores abaixo de 100 indicam um estado sobrevendido (e sobre a probabilidade de uma alta nos preços).

Indicador Commodity Channel Index





Fórmula:



1. Para encontrar um preço típico. Você precisa somar o HIGH (preço máximo), com o LOW (preço mínimo) e com o CLOSE (preço de fechamento) de cada barra e, em seguida, dividir o resultado por 3:



TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



2. Calcular a Média Móvel Simples de N períodos dos preços típicos:



SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N



3. Subtrair a SMA(TP, N) dos Preços Típicos de cada um dos N períodos anteriores:



D = TP - SMA (TP, N)



4.Calcular a Média Móvel Simples de N períodos dos valores absolutos de D:



SMA (D, N) = SUM (D, N) / N



5. Multiplicar a SMA(D, N) recebida por 0,015:



M = SMA (D, N) * 0,015



6. Dividir M por D:



CCI = M / D



onde:

