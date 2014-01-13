CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Commodity Channel Index (CCI) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
6281
Avaliação:
(41)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador técnico Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço de um instrumento financeiro de seu preço estatístico médio.

Altos valores do índice ressaltam que o preço está anormalmente elevado se comparado com o preço médio, e valores baixos indicam que o preço está muito baixo. Apesar de seu nome, o Commodity Channel Index pode ser aplicado para qualquer instrumento financeiro, e não só para as commodities.

Há duas técnicas básicas de utilização do Commodity Channel Index:

  1. Encontrando as divergências. A divergência aparece quando o preço atinge uma nova máxima, e o Commodity Channel Index não pode crescer acima das máximas anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida por uma correção de preços.
  2. Como indicador de estados de sobrecompra/sobrevenda do mercado. Commodity Channel Index geralmente varia na faixa de ± 100. Valores acima de 100 informam sobre o estado de sobrecompra (e sobre a probabilidade de correção), e os valores abaixo de 100 indicam um estado sobrevendido (e sobre a probabilidade de uma alta nos preços).

Indicador Commodity Channel Index

Indicador Commodity Channel Index


Fórmula:

1. Para encontrar um preço típico. Você precisa somar o HIGH (preço máximo), com o LOW (preço mínimo) e com o CLOSE (preço de fechamento) de cada barra e, em seguida, dividir o resultado por 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Calcular a Média Móvel Simples de N períodos dos preços típicos:

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3. Subtrair a SMA(TP, N) dos Preços Típicos de cada um dos N períodos anteriores:

D = TP - SMA (TP, N)

4.Calcular a Média Móvel Simples de N períodos dos valores absolutos de D:

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5. Multiplicar a SMA(D, N) recebida por 0,015:

M = SMA (D, N) * 0,015

6. Dividir M por D:

CCI = M / D

onde:

  • HIGH - preço máximo da barra;
  • LOW - preço mínimo da barra;
  • CLOSE - preço de fechamento;
  • SMA - Média Móvel Simples;
  • SUM - soma;
  • N - número do período usado para os cálculos.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18

BW-ZoneTrade BW-ZoneTrade

O Indicador colore a barras do gráfico de acordo com as Zonas de Negociação, como foi proposto por Bill Williams.

Bulls Power Bulls Power

O Indicador Bulls Power (Força dos Touros) mede o equilíbrio da força dos touros (compradora).

Chaikin Oscillator (CHO) Chaikin Oscillator (CHO)

O Chaikin's Oscillator (CHO ou Oscilador de Chaikin) é a diferença das Médias Móveis do indicador Accumulation/Distribution.

Chaikin Volatility (CHV) Chaikin Volatility (CHV)

O indicador Chaikin's volatility (Volatilidade de Chaikin) calcula a diferença entre os preços de máximo e mínimo. Ele interpreta o valor da volatilidade baseando-se na amplitude entre o máximo e o mínimo. Diferentemente do indicador Average True Range, o indicador de Chaikin não leva em conta os gaps.