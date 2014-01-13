Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Commodity Channel Index (CCI) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6281
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador técnico Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço de um instrumento financeiro de seu preço estatístico médio.
Altos valores do índice ressaltam que o preço está anormalmente elevado se comparado com o preço médio, e valores baixos indicam que o preço está muito baixo. Apesar de seu nome, o Commodity Channel Index pode ser aplicado para qualquer instrumento financeiro, e não só para as commodities.
Há duas técnicas básicas de utilização do Commodity Channel Index:
- Encontrando as divergências. A divergência aparece quando o preço atinge uma nova máxima, e o Commodity Channel Index não pode crescer acima das máximas anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida por uma correção de preços.
- Como indicador de estados de sobrecompra/sobrevenda do mercado. Commodity Channel Index geralmente varia na faixa de ± 100. Valores acima de 100 informam sobre o estado de sobrecompra (e sobre a probabilidade de correção), e os valores abaixo de 100 indicam um estado sobrevendido (e sobre a probabilidade de uma alta nos preços).
Indicador Commodity Channel Index
Fórmula:
1. Para encontrar um preço típico. Você precisa somar o HIGH (preço máximo), com o LOW (preço mínimo) e com o CLOSE (preço de fechamento) de cada barra e, em seguida, dividir o resultado por 3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. Calcular a Média Móvel Simples de N períodos dos preços típicos:
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. Subtrair a SMA(TP, N) dos Preços Típicos de cada um dos N períodos anteriores:
D = TP - SMA (TP, N)
4.Calcular a Média Móvel Simples de N períodos dos valores absolutos de D:
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. Multiplicar a SMA(D, N) recebida por 0,015:
M = SMA (D, N) * 0,015
6. Dividir M por D:
CCI = M / D
onde:
- HIGH - preço máximo da barra;
- LOW - preço mínimo da barra;
- CLOSE - preço de fechamento;
- SMA - Média Móvel Simples;
- SUM - soma;
- N - número do período usado para os cálculos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18
O Indicador colore a barras do gráfico de acordo com as Zonas de Negociação, como foi proposto por Bill Williams.Bulls Power
O Indicador Bulls Power (Força dos Touros) mede o equilíbrio da força dos touros (compradora).
O Chaikin's Oscillator (CHO ou Oscilador de Chaikin) é a diferença das Médias Móveis do indicador Accumulation/Distribution.Chaikin Volatility (CHV)
O indicador Chaikin's volatility (Volatilidade de Chaikin) calcula a diferença entre os preços de máximo e mínimo. Ele interpreta o valor da volatilidade baseando-se na amplitude entre o máximo e o mínimo. Diferentemente do indicador Average True Range, o indicador de Chaikin não leva em conta os gaps.