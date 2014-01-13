Participe de nossa página de fãs
Awesome Oscillator (AO)
- 4672
-
O Indicador Awesome Oscillator (AO) de Bill Williams é uma Média Móvel Simples de 34 períodos, plotada através dos pontos médios das barras (H + L) / 2, que é subtraída da média móvel simples de 5 períodos, construídos através dos pontos centrais das barras (H + L) / 2.
Ela nos mostra claramente o que está acontecendo com a força motriz do mercado no presente momento. (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").
Sinais de Compra:
"Pires" (Saucer) é o único sinal de compra que surge quando o histograma se encontra acima da linha zero. Deve-se ter em mente:
- O sinal "pires" (Saucer) é gerado quando o histograma inverte sua direção de baixo para cima. A segunda coluna deve ser mais baixa que a primeira e ter cor vermelha. A terceira coluna é maior que a segunda e tem cor verde;
- Para o sinal "pires" (saucer) ser gerado é necessário haver pelo menos 3 colunas no histograma.
Tenha em mente que todas as colunas do indicador Awesome Oscillator devem estar acima da linha zero para utilizar o sinal "pires".
"Cruzamento da linha zero" é o sinal de compra gerado quando o gráfico de barras passa da área com valores negativos para o positivo. Ele é gerado quando o gráfico de barras cruza a linha zero. No que se refere a este sinal:
- Para que este sinal seja gerado, apenas duas colunas são necessárias;
- A primeira coluna deve estar abaixo da linha zero, o segunda deve atravessá-la (transição de um valor negativo para o positivo);
- Geração simultânea de sinais de compra e venda é impossível.
"Dois picos" é o único sinal de compra que podem ser gerados quando os valores do histograma está abaixo da linha de zero. Neste caso, você deve considerar o seguinte:
- O sinal é gerado quando se tem um pico descendente (o mínimo mais baixo) que está abaixo da linha zero e é seguido por outro pico descendente com magnitude inferior do que o anterior (uma figura negativa com um valor absoluto menor, estando assim, mais próximo da linha zero);
- O histograma deve estar abaixo da linha zero entre os dois picos Se o histograma cruzar a linha zero entre os dois picos, o sinal de compra não irá funcionar. No entanto, será gerado um sinal diferente para comprar — cruzamento da linha zero;
- Cada novo pico do histograma deve ser mais alto (um número negativo com um valor absoluto menor, estando mais próximo da linha de zero) do que o pico anterior;
- Se um pico adicional maior (mais próximo da linha de zero) é formado e o histograma não tenha atravessado a linha de zero, um sinal de compra adicional é gerado.
Sinais de venda
Os sinais de venda do indicador Awesome Oscillator são idênticos aos sinais de compra. O sinal "pires" é invertido e está abaixo de zero. O "cruzando da linha zero" é em ordem decrescente - a primeira coluna está acima da linha zero, a segunda abaixo dela. O sinal de "dois picos" está acima da linha zero e é invertida também.
Indicador Awesome Oscillator
Fórmula:
O indicador AO é uma Média Móvel Simples de 34 períodos, plotada entre os pontos médios das barras (H+L)/2, e subtraído de uma Média Móvel Simples de 5 períodos, construídos através dos pontos centrais das barras (H+L)/2.
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34)
onde:
- MEDIAN PRICE - preço médio;
- HIGH - preço máximo da barra;
- LOW - preço mínimo da barra;
- SMA - Média Móvel Simples.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13
