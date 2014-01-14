Conforme o timeframe selecionado(H1 ou M30,veja abaixo) nós anexamos 3 média móveis no gráfico:

Média Móvel 1: MA período - 85, Método MA - Linear Weighted, aplicação para Mínima do preço(Low), cor vermelha.



Média Móvel 2: MA período - 75, Método MA - Linear Weighted, aplicação para Mínima do preço(Low), cor vermelha.

Média Móvel 3:MA período - 5,Método MA - Exponential, aplicação para Fechamento do preço (Close), cor azul.

Tambéb é anexado um indicador MACD com os seguintes parâmetros: EMA Rápida=15, EMA Lenta=26, MACD SMA=1.

Tods os indicadores estão disponíveis no terminal do cliente MetaTrader 5.





Os pares de moedas e os timeframes recomendados para uso da estratégia do "método Puria" estão listados abaixo:



AUDJPY - M30 - 150 pontos (ou seja, a transação deve ser fechada em 150 ticks de Take Profit - 15 pips para quatro dígitos);

NZDUSD - 1H - 250 pontos;

USDCAD - H1 - 200 pontos;

EURGBP - H1 - 100 pontos;

USDJPY - M30 - 150 pontos;

GBPUSD - М30 - 200 pontos;

USDCHF - M30 - 100 pontos;

EURCHF - H1 - 150 pontos;

AUDUSD - M30 - 100 pontos;

EURJPY - M30 - 150 pontos;

CHFJPY - 1H - 150 pontos;

CADJPY - M30 - 200 pontos;

EURUSD - M30 - 150 pontos.

Venda quando a MA azul cruza a duas MAs vermelhas de cima para baixo e o sinal é confirmada pelo indicador MACD (um bar fechando abaixo do Nível Zero).



e o sinal é confirmada pelo indicador MACD (um bar fechando abaixo do Nível Zero). Compra quando a MA azul cruza a duas MAs vermelhas de baixo para cima e o sinal é confirmada pelo indicador MACD (um bar fechando acima do Nível Zero).



Valor máximo de Stop-Loss é 14 pips.



A recomendação de Take Profit - depende do par de moedas (ver acima).