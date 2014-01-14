CodeBaseSeções
Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria". - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Publicado:
Atualizado:
Conforme o timeframe selecionado(H1 ou M30,veja abaixo) nós anexamos 3 média móveis no gráfico:

  • Média Móvel 1:MA período - 85, Método MA - Linear Weighted, aplicação para Mínima do preço(Low), cor vermelha.
  • Média Móvel 2:MA período - 75, Método MA - Linear Weighted, aplicação para Mínima do preço(Low),cor vermelha.<segmento 0525>
  • Média Móvel 3:MA período - 5,Método MA - Exponential, aplicação para Fechamento do preço (Close), cor azul.

Tambéb é anexado um indicador MACD com os seguintes parâmetros: EMA Rápida=15, EMA Lenta=26, MACD SMA=1.

Tods os indicadores estão disponíveis no terminal do cliente MetaTrader 5.

Estratégia Forex Método Puria

Os pares de moedas e os timeframes recomendados para uso da estratégia do "método Puria" estão listados abaixo:

  • AUDJPY - M30 - 150 pontos (ou seja, a transação deve ser fechada em 150 ticks de Take Profit - 15 pips para quatro dígitos);
  • NZDUSD - 1H - 250 pontos;
  • USDCAD - H1 - 200 pontos;
  • EURGBP - H1 - 100 pontos;
  • USDJPY - M30 - 150 pontos;
  • GBPUSD - М30 - 200 pontos;
  • USDCHF - M30 - 100 pontos;
  • EURCHF - H1 - 150 pontos;
  • AUDUSD - M30 - 100 pontos;
  • EURJPY - M30 - 150 pontos;
  • CHFJPY - 1H - 150 pontos;
  • CADJPY - M30 - 200 pontos;
  • EURUSD - M30 - 150 pontos.
Regras de Negociação:
  • Venda quando a MA azul cruza a duas MAs vermelhas de cima para baixo e o sinal é confirmada pelo indicador MACD (um bar fechando abaixo do Nível Zero).
  • Compra quando a MA azul cruza a duas MAs vermelhas de baixo para cima e o sinal é confirmada pelo indicador MACD (um bar fechando acima do Nível Zero).

Valor máximo de Stop-Loss é 14 pips.

A recomendação de Take Profit - depende do par de moedas (ver acima).

Método Puria

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/138

