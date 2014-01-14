Participe de nossa página de fãs
Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria".
- 4032
Conforme o timeframe selecionado(H1 ou M30,veja abaixo) nós anexamos 3 média móveis no gráfico:
- Média Móvel 1:MA período - 85, Método MA - Linear Weighted, aplicação para Mínima do preço(Low), cor vermelha.
- Média Móvel 2:MA período - 75, Método MA - Linear Weighted, aplicação para Mínima do preço(Low),cor vermelha.<segmento 0525>
- Média Móvel 3:MA período - 5,Método MA - Exponential, aplicação para Fechamento do preço (Close), cor azul.
Tambéb é anexado um indicador MACD com os seguintes parâmetros: EMA Rápida=15, EMA Lenta=26, MACD SMA=1.
Tods os indicadores estão disponíveis no terminal do cliente MetaTrader 5.
Os pares de moedas e os timeframes recomendados para uso da estratégia do "método Puria" estão listados abaixo:
- AUDJPY - M30 - 150 pontos (ou seja, a transação deve ser fechada em 150 ticks de Take Profit - 15 pips para quatro dígitos);
- NZDUSD - 1H - 250 pontos;
- USDCAD - H1 - 200 pontos;
- EURGBP - H1 - 100 pontos;
- USDJPY - M30 - 150 pontos;
- GBPUSD - М30 - 200 pontos;
- USDCHF - M30 - 100 pontos;
- EURCHF - H1 - 150 pontos;
- AUDUSD - M30 - 100 pontos;
- EURJPY - M30 - 150 pontos;
- CHFJPY - 1H - 150 pontos;
- CADJPY - M30 - 200 pontos;
- EURUSD - M30 - 150 pontos.
- Venda quando a MA azul cruza a duas MAs vermelhas de cima para baixo e o sinal é confirmada pelo indicador MACD (um bar fechando abaixo do Nível Zero).
- Compra quando a MA azul cruza a duas MAs vermelhas de baixo para cima e o sinal é confirmada pelo indicador MACD (um bar fechando acima do Nível Zero).
Valor máximo de Stop-Loss é 14 pips.
A recomendação de Take Profit - depende do par de moedas (ver acima).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/138
