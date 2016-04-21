Der Heiken Ashi Indikator mit Glättung. In Abhängigkeit der Parameter kann er als Balken oder Kerzen angezeigt werden.

Er kann die Heiken Ashi Kerzen (Fig. 1) anzeigen, außerdem die Standardbalken (oder Kerzen) aufgetragen als Heiken Ashi Kerzen (Fig. 2).

Abbildung:



Figure 1. HeikenAshi Kerzen



Figure 2. Kursbalken, aufgetragen als Heiken Ashi Kerzen

