Indikatoren

iHeikenAshiSm - Indikator für den MetaTrader 5

Der Heiken Ashi Indikator mit Glättung. In Abhängigkeit der Parameter kann er als Balken oder Kerzen angezeigt werden.

Er kann die Heiken Ashi Kerzen (Fig. 1) anzeigen, außerdem die Standardbalken (oder Kerzen) aufgetragen als Heiken Ashi Kerzen (Fig. 2).

Abbildung:

Figure 1. HeikenAshi Kerzen

Figure 1. HeikenAshi Kerzen

Figure 2. Kursbalken, aufgetragen als Heiken Ashi Kerzen

Figure 2. Kursbalken, aufgetragen als Heiken Ashi Kerzen

Paramter:
  • Variant - Balken (Kerzen): Heiken Ashi Kerzen oder Standard Kursbalken, (Kerzen)
  • Type - Anzeigetyp: Balken oder Kerzen
  • MAPeriod - МА Periode
  • MAMethod - МА Methode
  • SmPeriod - Periode für die Glättung/Durchschnitt
  • SmMethod - Glättungsmethode.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/142

