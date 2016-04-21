Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
iHeikenAshiSm - Indikator für den MetaTrader 5
1855
Der Heiken Ashi Indikator mit Glättung. In Abhängigkeit der Parameter kann er als Balken oder Kerzen angezeigt werden.
Er kann die Heiken Ashi Kerzen (Fig. 1) anzeigen, außerdem die Standardbalken (oder Kerzen) aufgetragen als Heiken Ashi Kerzen (Fig. 2).
Figure 1. HeikenAshi Kerzen
Figure 2. Kursbalken, aufgetragen als Heiken Ashi Kerzen
- Variant - Balken (Kerzen): Heiken Ashi Kerzen oder Standard Kursbalken, (Kerzen)
- Type - Anzeigetyp: Balken oder Kerzen
- MAPeriod - МА Periode
- MAMethod - МА Methode
- SmPeriod - Periode für die Glättung/Durchschnitt
- SmMethod - Glättungsmethode.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/142
