記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iHeikenAshiSm - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
平滑化された平均足インディケータパラメータに応じて、バーまたはローソク足としてプロットすることができます。
平均足としてのプロット（図1）、平均足バーとして描画された標準価格バー（またはろうそく足）としてのプロット（図2）が可能です。
図1. 平均足
図2. 平均足バーとして描画された価格バー
- Variant - バー（ローソク足）：平均足バーまたは標準価格バー（ローソク足）
- Type - 描画の種類：バーまたはローソク足
- MAPeriod - МА期間
- MAMethod - МА手法
- SmPeriod - 平滑化期間
- SmMethod - 平滑化手法
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/142
