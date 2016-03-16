内容



平滑化された平均足インディケータパラメータに応じて、バーまたはローソク足としてプロットすることができます。

平均足としてのプロット（図1）、平均足バーとして描画された標準価格バー（またはろうそく足）としてのプロット（図2）が可能です。

図1. 平均足



図2. 平均足バーとして描画された価格バー

