コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

iHeikenAshiSm - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1772
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

平滑化された平均足インディケータパラメータに応じて、バーまたはローソク足としてプロットすることができます。

平均足としてのプロット（図1）、平均足バーとして描画された標準価格バー（またはろうそく足）としてのプロット（図2）が可能です。

図1平均足

図1. 平均足

図2平均足バーとして描画された価格バー

図2. 平均足バーとして描画された価格バー

パラメータ：
  • Variant - バー（ローソク足）：平均足バーまたは標準価格バー（ローソク足）
  • Type - 描画の種類：バーまたはローソク足
  • MAPeriod - МА期間
  • MAMethod - МА手法
  • SmPeriod - 平滑化期間
  • SmMethod - 平滑化手法

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/142

iMAFan iMAFan

移動平均線のカラフルなファン

iStochasticOfOsc iStochasticOfOsc

MetaTrader 5クライアント端末に含まれているすべてのオシレータタイプのインディケータのストキャスティクス

Hodrick-Prescottフィルター Hodrick-Prescottフィルター

Hodrick-Prescottフィルター

Dual Trix 15 および 30 Dual Trix 15 および 30

Dual Trix インディケータ：2つの移動平均線