당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
아이헤이켄아시엠. - MetaTrader 5용 지표
평활화 기능이 있는 하이켄 아시 인디케이터. 매개 변수에 따라 캔들 스틱 또는 막대로 표시할 수 있습니다.
하이켄 아시 막대(그림 1)와 가격 막대(또는 캔들)를 하이켄 아시 막대로 색칠하여 표시할 수 있습니다(그림 2).
그림 1. 하이켄 아시 바
그림 2. 헤이켄 아시 바의 색상에 따라 색상이 지정된 가격 막대
- 변형 - 바(캔들)의 변형: 하이켄 아시 바(캔들) 또는 가격 바(캔들);
- 유형 - 표시유형: 막대 또는 캔들;
- MAPeriod - MA 기간;
- MAMethod - MA 방법;
- SmPeriod - 스무딩 기간;
- SmMethod - 스무딩 방법.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/142
