평활화 기능이 있는 하이켄 아시 인디케이터. 매개 변수에 따라 캔들 스틱 또는 막대로 표시할 수 있습니다.



하이켄 아시 막대(그림 1)와 가격 막대(또는 캔들)를 하이켄 아시 막대로 색칠하여 표시할 수 있습니다(그림 2).

그림 1. 하이켄 아시 바

그림 2. 헤이켄 아시 바의 색상에 따라 색상이 지정된 가격 막대

