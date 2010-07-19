CodeBaseРазделы
Индикаторы

iHeikenAshiSm - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Heiken Ashi со сглаживанием. В зависимости от параметров может отображаться в виде свечей или баров.

Может отображать как бары Heiken Ashi (рис. 1), так и ценовые бары (или свечи), раскрашенные как бары Heiken Ashi (рис. 2).

Рис. 1. Бары Heiken Ashi

Рис 2. Ценовые бары, раскрашенные в соответствии с цветами баров Heiken Ashi

Параметры:
  • Variant - вариант баров (свечей): бары (свечи) Heiken Ashi или ценовые бары (свечи);
  • Type - тип отображения: бары или свечи;
  • MAPeriod - период МА;
  • MAMethod - метод МА;
  • SmPeriod - период сглаживания;
  • SmMethod - метод сглаживания.
