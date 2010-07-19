Индикатор Heiken Ashi со сглаживанием. В зависимости от параметров может отображаться в виде свечей или баров.



Может отображать как бары Heiken Ashi (рис. 1), так и ценовые бары (или свечи), раскрашенные как бары Heiken Ashi (рис. 2).

Рис. 1. Бары Heiken Ashi

Рис 2. Ценовые бары, раскрашенные в соответствии с цветами баров Heiken Ashi

