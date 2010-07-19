Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iHeikenAshiSm - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6263
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Heiken Ashi со сглаживанием. В зависимости от параметров может отображаться в виде свечей или баров.
Может отображать как бары Heiken Ashi (рис. 1), так и ценовые бары (или свечи), раскрашенные как бары Heiken Ashi (рис. 2).
Рис. 1. Бары Heiken Ashi
Рис 2. Ценовые бары, раскрашенные в соответствии с цветами баров Heiken Ashi
- Variant - вариант баров (свечей): бары (свечи) Heiken Ashi или ценовые бары (свечи);
- Type - тип отображения: бары или свечи;
- MAPeriod - период МА;
- MAMethod - метод МА;
- SmPeriod - период сглаживания;
- SmMethod - метод сглаживания.
Советник "Метод Пуриа"
Советник на основе стратегии форекс "Метод Пуриа".Фильтр Ходрика-Прескота
Фильтр Ходрика-Прескота.