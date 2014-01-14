CodeBaseSecciones
Un Asesor Experto, basado en la Estrategia de Forex "método Puria" - Asesor Experto para MetaTrader 5

Dependiendo del periodo seleccionado (H1 o M30, ver más arriba) adjuntamos 3 medias móviles al gráfico:

  • Media Móvil 1:periodo MA - 85, método MA - Ponderado Linealmente, aplicado a Low, seleccione color rojo.
  • Media Móvil 2:periodo MA - 75, método MA - Ponderado Linealmente, aplicado a Low, seleccione color rojo.
  • Media Móvil 3:periodo MA - 5, metodo MA - Exponencial, aplicado a Close, seleccione color azul.

También ajuntamos el indicador MACD con los parámetros siguientes: Fast EMA=15, Slow EMA=26, MACD SMA=1.

Todos esos indicadores están disponibles en cualquier terminal cliente de MetaTrader 5.

Estrategia de forex método Puria

Los pares de divisa recomendados y los periodos utilizables en la estrategia "método Puria" se indican más abajo:

  • AUDJPY - M30 - 15 puntos (es decir la transacción de debe cerrar con 15 pips de Take Profit);
  • NZDUSD - 1H - 25 puntos;
  • USDCAD - H1 - 20 puntos;
  • EURGBP - H1 - 10 puntos;
  • USDJPY - M30 - 15 puntos;
  • GBPUSD - М30 - 20 puntos;
  • USDCHF - M30 - 10 puntos;
  • EURCHF - H1 - 15 puntos;
  • AUDUSD - M30 - 10 puntos;
  • EURJPY - M30 - 15 puntos;
  • CHFJPY - 1H - 15 puntos;
  • CADJPY - M30 - 20 puntos;
  • EURUSD - M30 - 15 puntos.
Reglas de Trading:
  • Vender cuando la MA azul ha cruzado las dos MA rojas de arriba a abajo y la señal es confirmada por el indicador MACD (una barra ha cerrado por debajo del nivel cero).
  • Comprar cuando la MA azul ha cruzado las dos MA rojas de abajo a arriba y la señal es confirmada por el indicador MACD (una barra ha cerrado por encima del nivel cero)

Utilice como valor máximo de Stop-Loss 14 pips.

El valor recomendado de Take Profit - depende del par de divisas (ver más arriba).

Método Puria

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/138

