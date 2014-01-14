Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Un Asesor Experto, basado en la Estrategia de Forex "método Puria" - Asesor Experto para MetaTrader 5
Dependiendo del periodo seleccionado (H1 o M30, ver más arriba) adjuntamos 3 medias móviles al gráfico:
- Media Móvil 1:periodo MA - 85, método MA - Ponderado Linealmente, aplicado a Low, seleccione color rojo.
- Media Móvil 2:periodo MA - 75, método MA - Ponderado Linealmente, aplicado a Low, seleccione color rojo.
- Media Móvil 3:periodo MA - 5, metodo MA - Exponencial, aplicado a Close, seleccione color azul.
También ajuntamos el indicador MACD con los parámetros siguientes: Fast EMA=15, Slow EMA=26, MACD SMA=1.
Todos esos indicadores están disponibles en cualquier terminal cliente de MetaTrader 5.
Los pares de divisa recomendados y los periodos utilizables en la estrategia "método Puria" se indican más abajo:
- AUDJPY - M30 - 15 puntos (es decir la transacción de debe cerrar con 15 pips de Take Profit);
- NZDUSD - 1H - 25 puntos;
- USDCAD - H1 - 20 puntos;
- EURGBP - H1 - 10 puntos;
- USDJPY - M30 - 15 puntos;
- GBPUSD - М30 - 20 puntos;
- USDCHF - M30 - 10 puntos;
- EURCHF - H1 - 15 puntos;
- AUDUSD - M30 - 10 puntos;
- EURJPY - M30 - 15 puntos;
- CHFJPY - 1H - 15 puntos;
- CADJPY - M30 - 20 puntos;
- EURUSD - M30 - 15 puntos.
- Vender cuando la MA azul ha cruzado las dos MA rojas de arriba a abajo y la señal es confirmada por el indicador MACD (una barra ha cerrado por debajo del nivel cero).
- Comprar cuando la MA azul ha cruzado las dos MA rojas de abajo a arriba y la señal es confirmada por el indicador MACD (una barra ha cerrado por encima del nivel cero)
Utilice como valor máximo de Stop-Loss 14 pips.
El valor recomendado de Take Profit - depende del par de divisas (ver más arriba).
