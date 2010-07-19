Предлагается использовать следующие валютные пары в торговой стратегии форекс "Метод Пуриа" :

AUDJPY - M30 - 15 пунктов (т.е. закрываем сделку при 15 пипсов тейк-профита)

NZDUSD - 1H - 25 пунктов

USDCAD - H1 - 20 пунктов

EURGBP - H1 - 10 пунктов

USDJPY - M30 - 15 пунктов

GBPUSD - М30 - 20 пунктов

USDCHF - M30 - 10 пунктов

EURCHF - H1 - 15 пунктов

AUDUSD - M30 - 10 пунктов

EURJPY - M30 - 15 пунктов

CHFJPY - 1H - 15 пунктов

CADJPY - M30 - 20 пунктов

EURUSD - M30 - 15 пунктов

А теперь условия для заключения сделок по стратегии форекс "Метод Пуриа":

Устанавливаем Скользящие средние на часовой (H1) либо получасовой (M30) графиках - в зависимости от условий выше:

Moving Average 1 : Период MA - 85, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - выбирайте красный.

: Период MA - 85, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - Moving Average 2: Период MA - 75, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - выбирайте красный.

Период MA - 75, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - Moving Average 3: Период MA - 5, Метод MA - Exponential, применить к Close, цвет мувинга - выбирайте синий.





Также устанавливаем индикатор MACD со следующими параметрами:Быстрый EMA 15, Медленный EMA 26, MACD SMA 1. Все данные индикаторы есть в любом торговом терминале Metatrader 5.

Заключение сделки на продажу: Открываем сделку, как только синий мувинг пересекает 2 красных мувинга сверху вниз и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся ниже Нулевого уровня).

Открываем сделку, как только (один бар закрылся ниже Нулевого уровня). Заключение сделки на Покупку: Открываем сделку, как только синий мувинг пересекает 2 красных мувинга снизу вверх и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся выше Нулевого уровня).

Стоп-лосс ставим максимум - 14 пипсов.

Закрытие сделки по Тейк-профиту - в зависимости от выбранной валютной пары - смотрите таблицу в начале стратегии форекс.