Советник "Метод Пуриа" - эксперт для MetaTrader 5
Предлагается использовать следующие валютные пары в торговой стратегии форекс "Метод Пуриа" :
- AUDJPY - M30 - 15 пунктов (т.е. закрываем сделку при 15 пипсов тейк-профита)
- NZDUSD - 1H - 25 пунктов
- USDCAD - H1 - 20 пунктов
- EURGBP - H1 - 10 пунктов
- USDJPY - M30 - 15 пунктов
- GBPUSD - М30 - 20 пунктов
- USDCHF - M30 - 10 пунктов
- EURCHF - H1 - 15 пунктов
- AUDUSD - M30 - 10 пунктов
- EURJPY - M30 - 15 пунктов
- CHFJPY - 1H - 15 пунктов
- CADJPY - M30 - 20 пунктов
- EURUSD - M30 - 15 пунктов
А теперь условия для заключения сделок по стратегии форекс "Метод Пуриа":
Устанавливаем Скользящие средние на часовой (H1) либо получасовой (M30) графиках - в зависимости от условий выше:
- Moving Average 1: Период MA - 85, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - выбирайте красный.
- Moving Average 2: Период MA - 75, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - выбирайте красный.
- Moving Average 3: Период MA - 5, Метод MA - Exponential, применить к Close, цвет мувинга - выбирайте синий.
Также устанавливаем индикатор MACD со следующими параметрами:Быстрый EMA 15, Медленный EMA 26, MACD SMA 1. Все данные индикаторы есть в любом торговом терминале Metatrader 5.
- Заключение сделки на продажу: Открываем сделку, как только синий мувинг пересекает 2 красных мувинга сверху вниз и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся ниже Нулевого уровня).
- Заключение сделки на Покупку: Открываем сделку, как только синий мувинг пересекает 2 красных мувинга снизу вверх и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся выше Нулевого уровня).
Стоп-лосс ставим максимум - 14 пипсов.
Закрытие сделки по Тейк-профиту - в зависимости от выбранной валютной пары - смотрите таблицу в начале стратегии форекс.
