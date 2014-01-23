请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一款 EA, 基于 "Puria 方法" 外汇交易策略 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 3806
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
依据所选时间帧 (H1 或 M30, 参见以上) 我们在图表加载 3 条均线:
- 均线 1:MA 周期 - 85, MA 方法 - 线性加权, 适用最低价, 选择红色.
- 均线 2:MA 周期 - 75, MA 方法 - 线性加权, 适用最低价, 选择红色.
- 均线 3:MA 周期 - 5, MA 方法 - 指数型, 适用收盘价, 选择蓝色.
同时加载 MACD 指标, 参数如下: 快速 EMA=15, 慢速 EMA=26, MACD SMA=1.
所有这些指标在任何 MetaTrader 5 客户终端上都提供。
"Puria 方法" 策略建议使用的货币对和时间帧列表如下:
- AUDJPY - M30 - 15 点 (即交易只要盈利 15 点就平仓);
- NZDUSD - 1H - 25 点;
- USDCAD - H1 - 20 点;
- EURGBP - H1 - 10 点;
- USDJPY - M30 - 15 点;
- GBPUSD - М30 - 20 点;
- USDCHF - M30 - 10 点;
- EURCHF - H1 - 15 点;
- AUDUSD - M30 - 10 点;
- EURJPY - M30 - 15 点;
- CHFJPY - 1H - 15 点;
- CADJPY - M30 - 20 点;
- EURUSD - M30 - 15 点.
- 做空: 当 蓝色均线上穿两条红色均线 并且信号由 MACD 指标确认 (一根收盘柱线低于零轴).
- 做多: 当 蓝色均线下穿两条红色均线 并且信号由 MACD 指标确认 (一根收盘柱线高于零轴)
使用最大止损为 14 点.
建议止盈值 - 依据货币对 (参见以上).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/138
这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器
这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器。这个 MACD 指标作为使用示例。BB 3sigma
布林带 +-3 求和。您可以改变周期以及求和率 (方差可能大小是 0.5~1.0)
iUniMA
通用均线, 它允许选择包含于 MetaTrader 5 客户终端中的任意类型均线。iStochasticOfOsc
所有的随机振荡器类指标, 包含于 MetaTrader 5 客户终端中。