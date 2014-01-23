代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

一款 EA, 基于 "Puria 方法" 外汇交易策略 - MetaTrader 5EA

Andrey Kornishkin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3806
等级:
(51)
已发布:
已更新:
puria.mq5 (10.39 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

依据所选时间帧 (H1 或 M30, 参见以上) 我们在图表加载 3 条均线:

  • 均线 1:MA 周期 - 85, MA 方法 - 线性加权, 适用最低价, 选择红色.
  • 均线 2:MA 周期 - 75, MA 方法 - 线性加权, 适用最低价, 选择红色.
  • 均线 3:MA 周期 - 5, MA 方法 - 指数型, 适用收盘价, 选择蓝色.

同时加载 MACD 指标, 参数如下: 快速 EMA=15, 慢速 EMA=26, MACD SMA=1.

所有这些指标在任何 MetaTrader 5 客户终端上都提供。

Puria 方法外汇策略

"Puria 方法" 策略建议使用的货币对和时间帧列表如下:

  • AUDJPY - M30 - 15 点 (即交易只要盈利 15 点就平仓);
  • NZDUSD - 1H - 25 点;
  • USDCAD - H1 - 20 点;
  • EURGBP - H1 - 10 点;
  • USDJPY - M30 - 15 点;
  • GBPUSD - М30 - 20 点;
  • USDCHF - M30 - 10 点;
  • EURCHF - H1 - 15 点;
  • AUDUSD - M30 - 10 点;
  • EURJPY - M30 - 15 点;
  • CHFJPY - 1H - 15 点;
  • CADJPY - M30 - 20 点;
  • EURUSD - M30 - 15 点.
交易规则:
  • 做空: 当 蓝色均线上穿两条红色均线 并且信号由 MACD 指标确认 (一根收盘柱线低于零轴).
  • 做多: 当 蓝色均线下穿两条红色均线 并且信号由 MACD 指标确认 (一根收盘柱线高于零轴)

使用最大止损为 14 点.

建议止盈值 - 依据货币对 (参见以上).

Puria 方法

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/138

这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器 这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器

这款均线指标, 基于 Quasi-数字滤波器。这个 MACD 指标作为使用示例。

BB 3sigma BB 3sigma

布林带 +-3 求和。您可以改变周期以及求和率 (方差可能大小是 0.5~1.0)

iUniMA iUniMA

通用均线, 它允许选择包含于 MetaTrader 5 客户终端中的任意类型均线。

iStochasticOfOsc iStochasticOfOsc

所有的随机振荡器类指标, 包含于 MetaTrader 5 客户终端中。