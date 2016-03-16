選択された期間（H1またはM30、上記参照）に応じて、チャート上に3つの移動平均線を挿入します。

移動平均線1： MA期間 - 85、MA 手法 - リニア加重、安値に適応 赤を選択



MA期間 - 85、MA 手法 - リニア加重、安値に適応 移動平均線2： MA期間 - 75、MA 手法 - リニア加重、安値に適応 赤を選択

MA期間 - 75、MA 手法 - リニア加重、安値に適応 移動平均線3：MA期間 - 5、MA 手法 - 指数加重、終値に適応青を選択

高速EMA=15、低速EMA=26、MACD SMA=1のパラメータを持ったMACDインディケータを挿入します。

これらのインディケータはMetaTrader 5クライエント端末で用意されています。





「Puria方法」戦略で使用するための推奨通貨ペアと時間枠を以下に示します。



AUDJPY - M30 - 15ポイント（約定はテイクプロフィットの15ピップで決済されるべき）

NZDUSD - 1H - 25ポイント

USDCAD - H1 - 20ポイント

EURGBP - H1 - 10ポイント

USDJPY - M30 - 15ポイント

GBPUSD - М30 - 20ポイント

USDCHF - M30 - 10ポイント

EURCHF - H1 - 15ポイント

AUDUSD - M30 - 10ポイント

EURJPY - M30 - 15ポイント

CHFJPY - 1H - 15ポイント

CADJPY - M30 - 20ポイント

EURUSD - M30 - 15ポイント

青いMAが2つの赤いMAを上から下に交差し 、シグナルがMACDインディケータで確認された時に売ります（1本のバーがゼロレベルより下で決済）。



青いMAが2つの赤いMAを下から上に交差し>、シグナルがMACDインディケータで確認された時に買います（1本のバーがゼロレベルより上で決済）。



使用できる最大のストップロスの値は14ピップです。



テイクプロフィットの推奨値は通貨ペアによります（上を参照）。