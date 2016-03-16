コードベースセクション
Puria法外為ストラテジーに基づくエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
選択された期間（H1またはM30、上記参照）に応じて、チャート上に3つの移動平均線を挿入します。

  • 移動平均線1：MA期間 - 85、MA 手法 - リニア加重、安値に適応赤を選択
  • 移動平均線2：MA期間 - 75、MA 手法 - リニア加重、安値に適応赤を選択
  • 移動平均線3：MA期間 - 5、MA 手法 - 指数加重、終値に適応青を選択

高速EMA=15、低速EMA=26、MACD SMA=1のパラメータを持ったMACDインディケータを挿入します。

これらのインディケータはMetaTrader 5クライエント端末で用意されています。

Puria法外為ストラテジー

「Puria方法」戦略で使用するための推奨通貨ペアと時間枠を以下に示します。

  • AUDJPY - M30 - 15ポイント（約定はテイクプロフィットの15ピップで決済されるべき）
  • NZDUSD - 1H - 25ポイント
  • USDCAD - H1 - 20ポイント
  • EURGBP - H1 - 10ポイント
  • USDJPY - M30 - 15ポイント
  • GBPUSD - М30 - 20ポイント
  • USDCHF - M30 - 10ポイント
  • EURCHF - H1 - 15ポイント
  • AUDUSD - M30 - 10ポイント
  • EURJPY - M30 - 15ポイント
  • CHFJPY - 1H - 15ポイント
  • CADJPY - M30 - 20ポイント
  • EURUSD - M30 - 15ポイント
トレーディングルール
  • 青いMAが2つの赤いMAを上から下に交差し、シグナルがMACDインディケータで確認された時に売ります（1本のバーがゼロレベルより下で決済）。
  • 青いMAが2つの赤いMAを下から上に交差し>、シグナルがMACDインディケータで確認された時に買います（1本のバーがゼロレベルより上で決済）。

使用できる最大のストップロスの値は14ピップです。

テイクプロフィットの推奨値は通貨ペアによります（上を参照）。

Puria法

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/138

