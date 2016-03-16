無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Puria法外為ストラテジーに基づくエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1047
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
選択された期間（H1またはM30、上記参照）に応じて、チャート上に3つの移動平均線を挿入します。
- 移動平均線1：MA期間 - 85、MA 手法 - リニア加重、安値に適応赤を選択
- 移動平均線2：MA期間 - 75、MA 手法 - リニア加重、安値に適応赤を選択
- 移動平均線3：MA期間 - 5、MA 手法 - 指数加重、終値に適応青を選択
高速EMA=15、低速EMA=26、MACD SMA=1のパラメータを持ったMACDインディケータを挿入します。
これらのインディケータはMetaTrader 5クライエント端末で用意されています。
「Puria方法」戦略で使用するための推奨通貨ペアと時間枠を以下に示します。
- AUDJPY - M30 - 15ポイント（約定はテイクプロフィットの15ピップで決済されるべき）
- NZDUSD - 1H - 25ポイント
- USDCAD - H1 - 20ポイント
- EURGBP - H1 - 10ポイント
- USDJPY - M30 - 15ポイント
- GBPUSD - М30 - 20ポイント
- USDCHF - M30 - 10ポイント
- EURCHF - H1 - 15ポイント
- AUDUSD - M30 - 10ポイント
- EURJPY - M30 - 15ポイント
- CHFJPY - 1H - 15ポイント
- CADJPY - M30 - 20ポイント
- EURUSD - M30 - 15ポイント
- 青いMAが2つの赤いMAを上から下に交差し、シグナルがMACDインディケータで確認された時に売ります（1本のバーがゼロレベルより下で決済）。
- 青いMAが2つの赤いMAを下から上に交差し>、シグナルがMACDインディケータで確認された時に買います（1本のバーがゼロレベルより上で決済）。
使用できる最大のストップロスの値は14ピップです。
テイクプロフィットの推奨値は通貨ペアによります（上を参照）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/138
準デジタルフィルタに基づいた移動平均インディケータ
準デジタルフィルタに基づいた移動平均インディケータその使用例として、MACDインディケータが提示されています。BB 3sigma
ボリンジャーバンド +-3sigma. 期間及びシグマ比を変更することができます（偏差の適切なサイズは0.5~1.0です）。
iUniMA
ユニバーサル移動平均は、MetaTrader 5クライアント端末に含まれる移動平均の任意のタイプの選択を可能にします。iStochasticOfOsc
MetaTrader 5クライアント端末に含まれているすべてのオシレータタイプのインディケータのストキャスティクス