CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

O indicador Média Móvel baseado no filtro Quasi-digital. - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2706
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Média Móvel baseado no filtro Quasi-digital. Como exemplo da sua utilização é apresentado o indicador MACD.

O indicador Média Móvel baseado no filtro Quasi-digital.

O indicador Média Móvel baseado no filtro Quasi-digital.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/137

Filtro de Hodrick-Prescott Filtro de Hodrick-Prescott

Filtro de Hodrick-Prescott.

Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria". Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria".

Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria".

iS7N_TREND.mq5 iS7N_TREND.mq5

Agora é um indicador de tendência de duas cores (ou de dois modos), o número de barras para os cálculos pode ser especificado.

BB 3sigma BB 3sigma

Bandas Bollinger +-3sigma. Você pode alterar o período e a proporção do sigma (tamanho adequado de Desvio é de 0,5~1,0).