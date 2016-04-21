CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Ein Expert Advisor auf Grundlage der "Puria method" Forex Strategie - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1998
Rating:
(51)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
puria.mq5 (10.39 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Abhängig von der gewählten Zeiteinheit (H1 oder M30, siehe oben) wenden wir 3 Gleitende Durchschnitte (MA) auf den Chart an:

  • Gleitender Durchschnitt 1:MA Periode - 85, MA Methode - Linear Weighted, angewendet auf Low, rote Farbe gewählt.
  • Gleitender Durchschnitt 2:MA Periode - 75, MA Methode - Linear Weighted, angewendet auf Low, rote Farbe gewählt.
  • Gleitender Durchschnitt 3:MA Periode - 5, MA Methode - Exponential, angewendet auf Close, blaue Farbe gewählt.

Dazu den MACD Indikator mit folgenden Parametern anwenden: Schnelle EMA=15, Langsame EMA=26, MACD-SMA=1.

Diese Indikatoren sind in jedem MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar.

Puria Methode Forex Strategie

Die empfohlenen Währungspaare und Zeiteinheiten zur Verwendung mit der "Puria Methode" Strategie sind unten aufgeführt:

  • AUDJPY - M30 - 15 Punkte (Der Handel sollte bei 15 Pips mit Take Profit geschlossen werden)
  • NZDUSD - 1H - 25 Punkte
  • USDCAD - H1 - 20 Punkte;
  • EURGBP - H1 - 10 Punkte
  • USDJPY - M30 - 15 Punkte
  • GBPUSD - М30 - 20 Punkte
  • USDCHF - M30 - 10 Punkte
  • EURCHF - H1 - 15 Punkte
  • AUDUSD - M30 - 10 Punkte
  • EURJPY - M30 - 15 Punkte
  • CHFJPY - 1H - 15 Punkte
  • CADJPY - M30 - 20 Punkte
  • EURUSD - M30 - 15 Punkte
Handelsregeln:
  • Verkaufen wenn der blaue MA die zwei roten MAs von oben nach unten schneidet und das Signal vom MACD Indikator bestätigt wird (ein Balken hat unter der Nulllinie geschlossen).
  • Kaufen wenn der blaue MA die zwei roten MAs von unten nach oben schneidet und das Signal vom MACD Indikator bestätigt wird (ein Balken hat über der Nulllinie geschlossen).

Als maximaler Stop-Loss Wert werden 14 Pips verwendet.

Der empfohlene Wert für Take Profit - ist abhängig vom Währungspaar (siehe oben).

Puria Methode

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/138

Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter

Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter. Der MACD Indikator wird als Beispiel für die Verwendung vorgestellt.

BB 3sigma BB 3sigma

Bollinger Bänder +-3sigma. Man kann die Periode und den Sigma-Bereich (Korrekte Größe der Abweichung ist 0.5~1.0)

iUniMA iUniMA

Der Universelle Gleitender Durchschnitt (Moving Average), er erlaubt die Auswahl jedes beliebigen Gleitender Durchschnitts, der im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar ist.

iStochasticOfOsc iStochasticOfOsc

Die Stochastik aller Oszillator-Indikatoren, die im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar sind.