Abhängig von der gewählten Zeiteinheit (H1 oder M30, siehe oben) wenden wir 3 Gleitende Durchschnitte (MA) auf den Chart an:

Gleitender Durchschnitt 1: MA Periode - 85, MA Methode - Linear Weighted, angewendet auf Low, rote Farbe gewählt.



Gleitender Durchschnitt 2: MA Periode - 75, MA Methode - Linear Weighted, angewendet auf Low, rote Farbe gewählt.

MA Periode - 75, MA Methode - Linear Weighted, angewendet auf Low, Gleitender Durchschnitt 3:MA Periode - 5, MA Methode - Exponential, angewendet auf Close, blaue Farbe gewählt.

Dazu den MACD Indikator mit folgenden Parametern anwenden: Schnelle EMA=15, Langsame EMA=26, MACD-SMA=1.

Diese Indikatoren sind in jedem MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar.





Die empfohlenen Währungspaare und Zeiteinheiten zur Verwendung mit der "Puria Methode" Strategie sind unten aufgeführt:



AUDJPY - M30 - 15 Punkte (Der Handel sollte bei 15 Pips mit Take Profit geschlossen werden)

NZDUSD - 1H - 25 Punkte

USDCAD - H1 - 20 Punkte;

EURGBP - H1 - 10 Punkte

USDJPY - M30 - 15 Punkte

GBPUSD - М30 - 20 Punkte

USDCHF - M30 - 10 Punkte

EURCHF - H1 - 15 Punkte

AUDUSD - M30 - 10 Punkte

EURJPY - M30 - 15 Punkte

CHFJPY - 1H - 15 Punkte

CADJPY - M30 - 20 Punkte

EURUSD - M30 - 15 Punkte

Verkaufen wenn der blaue MA die zwei roten MAs von oben nach unten schneidet und das Signal vom MACD Indikator bestätigt wird (ein Balken hat unter der Nulllinie geschlossen).



Kaufen wenn der blaue MA die zwei roten MAs von unten nach oben schneidet und das Signal vom MACD Indikator bestätigt wird (ein Balken hat über der Nulllinie geschlossen).



Als maximaler Stop-Loss Wert werden 14 Pips verwendet.



Der empfohlene Wert für Take Profit - ist abhängig vom Währungspaar (siehe oben).