퓨리아 메소드 어드바이저 - MetaTrader 5용 expert

Andrey Kornishkin
조회수:
125
평가:
(51)
게시됨:
puria.mq5 (10.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

외환 거래 전략 "푸리아 방법" 에서 다음 통화 쌍을 사용하는 것이 좋습니다:

  • AUDJPY - M30 - 15핍 (즉, 15핍 테이크프로핏으로 거래 청산)
  • NZDUSD - 1H - 25핍
  • USDCAD - H1 - 20핍
  • EURGBP - H1 - 10핍
  • USDJPY - M30 - 15핍
  • GBPUSD - M30 - 20핍
  • USDCHF - M30 - 10핍
  • EURCHF - H1 - 15핍
  • AUDUSD - M30 - 10핍
  • EURJPY - M30 - 15핍
  • CHFJPY - 1H - 15핍
  • CADJPY - M30 - 20핍
  • EURUSD - M30 - 15핍

이제 외환 전략 "푸리아 방식"으로 거래하기 위한 조건입니다:

위의 조건에 따라 시간별(H1) 또는 30분별(M30) 차트에서 이동평균을 설정합니다:

  • 이동평균1: MA 기간 - 85, MA 방법 - 선형 가중치, 낮음에 적용,이동평균 색상으로 빨간색 선택.
  • 이동평균 2: MA 기간 - 75, MA 방법 - 선형 가중치, 낮음에 적용, 뮤잉 색상 - 빨간색 선택.
  • 이동평균 3: MA 기간 - 5, MA 방법 - 지수, 종가에 적용, 깎기 색상 - 파란색을 선택합니다.

퓨리아 방식


또한 다음 매개 변수를 사용하여 MACD 표시기를 설정하십시오 : 빠른 EMA 15, 느린 EMA 26, MACD SMA 1. 이 모든 지표는 모든 거래 터미널 Metatrader 5에서 사용할 수 있습니다.

  • 매도 거래하기: 파란색 이동이 위에서 아래로 2개의 빨간색 이동을 교차하고 MACD 지표에서 확인되는 즉시 거래를 시작합니다(하나의 막대가 0 수준 아래로 닫힘).
  • 매수 거래 체결: 파란색 이동이 아래에서 위로 2개의 빨간색 이동을 교차하고 MACD 지표에서 확인되면 거래를 시작합니다(한 막대가 제로 레벨 위에서 닫힘).

스톱로스는 최대 14핍을 설정합니다.

선택한 통화쌍에 따라테이크프로핏에서 거래를 청산합니다 - 외환 전략 시작 부분의 표를 참조하세요.

퓨리아 방식 전략 트레이딩 신호

