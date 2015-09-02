CodeBaseSeções
Exp_FineTuningMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1492
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
finetuningma.mq5 (8.32 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_finetuningma.mq5 (7.12 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor Exp_FineTuningMA é baseado na reversão da direção da média móvel FineTuningMA. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se houver uma mudança na direção do indicador.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador FineTuningMA.ex5 para executar a ordem. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar o Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negociação.

Parâmetros de entrada padrões do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando resultados para 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Testando resultados no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13628

