Din_fibo_Nex_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1271
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Din_fibo_Nex com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

O indicador requer o arquivo Din_fibo_Nex.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Din_fibo_Nex_HTF

Fig.1. O indicador Din_fibo_Nex_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13548

