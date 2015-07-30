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Din_fibo_Nex_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Din_fibo_Nex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Din_fibo_Nex.mq5.
Рис.1. Индикатор Din_fibo_Nex_HTF
Exp_DiNapoliStochastic
Эксперт Exp_DiNapoliStochastic построен на основе сигналов осциллятора DiNapoliStochastic.DiNapoliStochastic_HTF
Индикатор DiNapoliStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
DEMA_RLH_HTF
Индикатор DEMA_RLH с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Demand_Index_HTF
Индикатор Demand_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.