WebRequest 기능을 사용하여 구글 파이낸스에서 전세계 지수를 가져오는 예 데이터는 10초 안에 업데이트됩니다.



URL "https://www.google.com/finance"을 신뢰할 수 있는 URL 목록(메인 메뉴->서비스->설정, Expert Adviser 탭)에 추가:



그림 1 신뢰할 수 있는 URL 목록에 Google Finance 추가

Fig. 2. Google Finance 웹사이트의 전세계 지수