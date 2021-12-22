거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
QuotesDemo - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 445
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
WebRequest 기능을 사용하여 구글 파이낸스에서 전세계 지수를 가져오는 예 데이터는 10초 안에 업데이트됩니다.
URL "https://www.google.com/finance"을 신뢰할 수 있는 URL 목록(메인 메뉴->서비스->설정, Expert Adviser 탭)에 추가:
그림 1 신뢰할 수 있는 URL 목록에 Google Finance 추가
Fig. 2. Google Finance 웹사이트의 전세계 지수
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/11410
SignalsDemo
EA는 사용 가능한 거래 신호(시그널)의 기능에 대한 정보를 보여주고 복사 설정을 관리할 수 있을 뿐만 아니라 신호(시그널) 복사를 구독하거나 구독 취소할 수 있습니다.Sma with NET
Sma (Simple Moving Average) with NET (Noise Elimination Technology)
WebRequest()를 사용한 자동 게시
WebRequest() 함수를 사용하여 MQL5.com 웹사이트에 이미지가 포함된 메시지를 게시하는 예입니다. 로그인과 비밀번호를 이용하여 인증하고, 문자 메시지에 이미지를 삽입하는 방법에 대한 예시입니다.Fuzzy - fuzzy 모델 개발을 위한 라이브러리
fuzzy 모델 개발을 위한 라이브러리인 FuzzyNet library C#으로 작성되었습니다. MQL5로 변환하는 동안 Mamdani-type 시스템을 위한 8개의 멤버십 기능과 4개의 defuzzification 방법이 라이브러리에 추가되었습니다.