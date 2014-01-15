Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8165 pelo autor George-on-Don.

Como ele Funciona

Ponto de Pivot e três níveis de suporte/resistência são calculados com base em barras diárias. As posições são abertas quando o preço atinge o ponto Pivot (barras fechadas 'Close'). O Expert Advisor deve ser usado em tempos gráficos menores que D1.

Stop Loss e Take Profit são definidas nos níveis de suporte/resistência. Se Stop Loss e Take Profit estão muito perto um do outro impossibilitando a abertura de uma posição, é feito uma tentativa de abrir uma posição com um Stop Loss no segundo nível de suporte/resistência e Take Profit no terceiro nível de resistência / suporte.

Quando o primeiro nível de suporte/resistência é atingido (se o Take Profit está situado mais longe), o Stop Loss da posição é movido para o nível de preço de abertura da posição mais o spread (a função pode ser desabilitada).

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros