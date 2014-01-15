Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
gpfTCPivotStop - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2026
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8165 pelo autor George-on-Don.
Como ele Funciona
Ponto de Pivot e três níveis de suporte/resistência são calculados com base em barras diárias. As posições são abertas quando o preço atinge o ponto Pivot (barras fechadas 'Close'). O Expert Advisor deve ser usado em tempos gráficos menores que D1.
Stop Loss e Take Profit são definidas nos níveis de suporte/resistência. Se Stop Loss e Take Profit estão muito perto um do outro impossibilitando a abertura de uma posição, é feito uma tentativa de abrir uma posição com um Stop Loss no segundo nível de suporte/resistência e Take Profit no terceiro nível de resistência / suporte.
Quando o primeiro nível de suporte/resistência é atingido (se o Take Profit está situado mais longe), o Stop Loss da posição é movido para o nível de preço de abertura da posição mais o spread (a função pode ser desabilitada).
A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - volume da ordem; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
- SndMl - envia mensagens de e-mail quando o Expert Advisor abre e fecha posições.
- DCF - fator de redução do lote por meio das perdas. Se o valor for 0, a redução não é realizada. Quanto menor for o valor, maior será a redução do lote. Se o lote não pode ser reduzido, o lote mínimo é utilizado.
- MaxR - risco máximo de 0-1 (cota de fundos livres). Ele é usado quando o valor de Lots é igual a 0.
- TgtProfit - objetivo (Take Profit): 1 - Supporte1 ou Resistência1, 2 - Supporte2 ou Resistência2, 3 - Supporte3 ou Resistência3.
- isTradeDay - somente negociação intradiário (fechar a posição às 23:00).
- ModSL - modifica o Stop Loss quando o primeiro objetivo é atingido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1053
Função que identifica os extremos ao longo de um determinado período da história.SinTick
O seno e o indicador tick.
A operação do sistema de negociação se baseia no salto fora dos níveis de suporte/resistência do indicador Pivot.Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento de Duas EMA com filtro de tempo intradiário
Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento de preço de Duas exponentially smoothed moving averages com filtro de tempo intradiário serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.