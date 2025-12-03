Manual do Grid - Criando e Gerenciando um Grid de ordens

"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que seja fechado.

✅ Funciona com ordens que foram abertos de qualquer forma, inclusive de um terminal móvel.

✅ Funciona com dois tipos de grades: "limite" e "parada".

✅ Funciona com dois métodos de cálculo do espaçamento da grade: fixo e dinâmico (com base no indicador ATR).

✅ Permite que você altere as configurações da grade de orden aberto.

✅ Mostra o nível de equilíbrio de cada grade de orden no gráfico.

✅ Mostra a margem de lucro para cada grade de orden.

✅ Permite que você feche ordens lucrativos da grade com um clique.

✅ Permite fechar cada grade de orden com um clique.

✅ Permite que você aplique a função de parada móvel à grade de orden.

✅ Permite que você aplique à grade de ordens a função de mover o stop loss para o nível de equilíbrio da grade.

✅ Reorganiza automaticamente o take profit em relação ao nível de equilíbrio da grade de ordens (apenas no modo de grade "limit", a distância depende do tipo de cálculo selecionado: "Conservador" ou "Agressivo").

✅ Pode trabalhar com 20 grades de ordens, cada uma das quais pode conter até 100 ordens.