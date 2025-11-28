Painel de negociação - grade de ordens

0
Acesse a seção "Grade de Ordens" e selecione:
1️⃣ Tipo - Limite ou Stop,
2️⃣ Quantidade,
3️⃣ Volume,
4️⃣ Intervalo entre ordens,
5️⃣ Take Profit,
6️⃣ Stop Loss.
✅ Pronto! Agora, sempre que você abrir uma ordem ou posição, o TradePanel criará uma grade de ordens para ela.
Por exemplo, as seguintes configurações foram definidas:
1️⃣ Tipo de Grade - Limite,
2️⃣ Quantidade - 5 ordens,
3️⃣ Volume - Progressão Geométrica,
4️⃣ Passo - 200 pontos,
5️⃣ Take Profit - o preço de Take Profit da ordem principal,
6️⃣ Stop Loss - o preço de Stop Loss da ordem principal.
Clique no botão Abrir Venda e o TradePanel abrirá uma posição com uma grade de ordens: