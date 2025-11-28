Painel de negociação - grade de ordens

Acesse a seção "Grade de Ordens" e selecione:

1️⃣ Tipo - Limite ou Stop,

2️⃣ Quantidade,

3️⃣ Volume,

4️⃣ Intervalo entre ordens,

5️⃣ Take Profit,

6️⃣ Stop Loss.

✅ Pronto! Agora, sempre que você abrir uma ordem ou posição, o TradePanel criará uma grade de ordens para ela.

Por exemplo, as seguintes configurações foram definidas:

1️⃣ Tipo de Grade - Limite,

2️⃣ Quantidade - 5 ordens,

3️⃣ Volume - Progressão Geométrica,

4️⃣ Passo - 200 pontos,

5️⃣ Take Profit - o preço de Take Profit da ordem principal,

6️⃣ Stop Loss - o preço de Stop Loss da ordem principal.

Clique no botão Abrir Venda e o TradePanel abrirá uma posição com uma grade de ordens: