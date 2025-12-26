Média usando indicadores modernos / baixar pronto livre EA

Você pode falar o quanto quiser sobre os sistemas de negociação com médias, mas eles ainda aparecem regularmente no topo dos serviços de sinais e das vitrines do MQL Market. Isso provavelmente ocorre porque a maioria das pessoas não se adapta à negociação em sua forma clássica (períodos prolongados de queda, meses sem atingir uma nova máxima). É muito mais gratificante ver um novo saldo máximo na conta todos os dias, independentemente do risco de todo o seu depósito. De uma forma ou de outra, a "média" como estratégia de gestão de capital ainda está muito viva em 2026.





Há um ano, decidi organizar minha coleção de indicadores. Nesse processo, ficou claro que muitas ferramentas precisavam ser combinadas em um único indicador. Foi assim que nasceu o indicador de média móvel dupla mais multifuncional e poderoso: Moving Average Cross Signal . A comunidade MQL nos oferece muito, e desenvolvê-lo é nosso objetivo comum! O indicador está disponível gratuitamente: https://www.mql5.com/en/market/product/148478









Só agora consegui combinar a média móvel com o sinal de cruzamento de médias móveis . O robô de negociação ainda está em fase inicial e só abre posições de compra. Mas o potencial dessa combinação já é evidente. Configurei os parâmetros para o GBPUSD no gráfico de 1 hora. As vantagens incluem começar com um depósito muito pequeno de US$ 50 e um período sem novas máximas de menos de uma semana.









Para usar o Expert Advisor, você precisa baixar o indicador gratuito "Moving Average Cross Signal" do MQL Market e mantê-lo no MQL Market. O arquivo do indicador deve estar localizado na pasta "Indicators/Market". O Expert Advisor está configurado para a Libra Esterlina (GBPUSD) no gráfico de 1 hora (H1). No entanto, você pode usar o Expert Advisor em qualquer par de moedas e período gráfico, ajustando os parâmetros conforme necessário.







Novas abordagens promissoras para a média



Ao mesmo tempo, vários novos modelos para aumentar o volume de posicionamento foram desenvolvidos. O parâmetro "GridMode" no consultor especializado é responsável por isso.

"GridMode" = 0 – o método clássico antigo, onde cada nova posição em uma série é aberta com um volume aumentado. O multiplicador de volume é definido pelo parâmetro "KLot" .

"GridMode" = 2 - uma novidade!!! O Take Profit para uma série de ordens é definido no nível de reversão da tendência como uma porcentagem. O volume é calculado com base nisso. A distância é definida usando o parâmetro "TP_Grid".







Conclusões sobre o projeto "Média + Média Móvel do Sinal Cruzado"



O projeto apresentado demonstra claramente a evolução da abordagem de negociação em grade, transformando-a de um jogo de roleta arriscado em uma metodologia mais sistemática. Aqui estão os pontos principais:

Vitória psicológica sobre o trading clássico. A principal razão para a persistência da estratégia de preço médio não reside em sua superioridade matemática, mas sim no fato de satisfazer uma necessidade psicológica básica do trader: observar um crescimento regular em sua conta. Ao prometer "um período sem novas máximas em menos de uma semana", o especialista apela diretamente a essa necessidade, oferecendo uma forma "legal" de alcançar o objetivo desejado, porém com embasamento analítico. A média passa a ser uma ferramenta, não uma estratégia. Esta é a inovação conceitual mais importante. Em vez de abrir ordens cegamente em intervalos fixos, O sinal principal do indicador Moving Average Cross Signal . A média móvel é agora uma tática de gestão de capital. dentro Uma operação de tendência com o objetivo de fortalecer uma posição e acelerar a rentabilidade durante uma correção. Isso altera o retorno esperado do sistema. Método inovador GridMode = 2 - Média "inteligente". Esta não é apenas uma nova opção, mas um passo em direção à gestão automatizada de riscos. A seleção algorítmica de volume para um determinado nível de take-profit ( TP_Grid ) é uma tentativa. calcular o cenário de saída com antecedência para toda a grade. Essa abordagem é potencialmente mais eficaz do que o crescimento geométrico clássico ( GridMode = 0 ), pois visa otimizar o uso dos depósitos para condições de mercado específicas (retração esperada). Acessibilidade e sinergia. A combinação de um indicador gratuito e poderoso com um robô de negociação (Expert Advisor) com depósito mínimo de US$ 50 cria uma barreira de entrada baixa. Isso permite que uma ampla gama de traders teste a abordagem híbrida na prática, o que é valioso para o desenvolvimento da comunidade. Perspectivas e áreas de crescimento. Um enorme potencial será desbloqueado com: Adição Lógica simétrica para vendas .

Implementação níveis dinâmicos de proteção (por exemplo, desligar a rede quando o sinal indicador estiver na direção oposta).

Estendido modos GridMode , levando em consideração a volatilidade (ATR).



