Método de entrada de alto rendimento na direção da tendência

O que devemos fazer se uma tendência começou e ainda estamos fora do mercado? Podemos, claro, esperar pela próxima tendência, mas uma boa tendência geralmente é seguida por um longo período de consolidação. Ou podemos adotar uma abordagem mais eficaz: encontrar um bom ponto de entrada com alto rendimento e entrar no trem do dinheiro que já está acelerando.





Conheça o padrão "Toque da Sombra" - uma maneira simples, porém eficaz, de entrar no mercado.



Ferramentas necessárias: 2 médias móveis e um gráfico de velas japonesas.

Regras de entrada para compras: 1) A média rápida é maior que a média lenta. 2) A barra abriu acima das médias móveis. 3) A mínima da barra está abaixo da média móvel rápida. 4) A barra fecha acima da média móvel rápida. 5) A sombra da vela é maior que o corpo. 6) Para confirmação adicional, aguarde até que o máximo da barra que gerou o sinal seja ultrapassado. 7) O stop loss pode ser definido no mínimo da barra que gerou o sinal.

Como podem ver, as condições são simples, mas a filtragem do sinal é de altíssima qualidade.

As regras de venda são completamente opostas.





Para sua conveniência, adicionei esse padrão de entrada ao meu indicador universal de média móvel dupla, " Moving Average Cross Signal". O indicador pode ser baixado gratuitamente do MQL Market.





No fim



O padrão "Tocando a Sombra" é uma resposta eficaz e lógica para uma das perguntas mais intrigantes dos traders: "E se a tendência se mover sem você?" Em vez de entrar em pânico e perseguir o mercado ou esperar passivamente pela próxima oportunidade, essa estratégia oferece uma abordagem disciplinada.

Sua força reside em três aspectos principais:

Filtração. As regras de padrões não são apenas um sinal, mas um filtro de vários níveis. Elas levam em consideração a tendência geral (posição das médias móveis), a dinâmica do movimento dentro da barra (rompimento e reversão) e a força do momentum (sombra longa). Isso melhora significativamente a qualidade dos sinais. Lógicas. O padrão não captura o fato do crescimento em si, mas correção dentro da tendência — um momento em que o mercado "descansa" brevemente, mas a força da tendência é confirmada por uma rápida recuperação. Isso permite entrar em um movimento já estabelecido a um preço mais favorável. Simplicidade e versatilidade. Utilizando apenas dois indicadores e análise de velas, a estratégia permanece acessível até mesmo para iniciantes, enquanto suas regras são espelhadas para vendas, tornando-a aplicável a qualquer mercado.

No entanto, é importante lembrar: nenhuma estratégia funciona isoladamente. A estratégia "Tocar a Sombra" é mais eficaz durante movimentos de tendência acentuados e pode gerar sinais falsos durante períodos de movimento lateral ou alta volatilidade. Portanto, deve ser usada como parte de uma abordagem abrangente, apoiada por análise de volume e níveis-chave de suporte/resistência.

Assim, ao dominar esse padrão, você obtém não apenas um ponto de partida, mas vantagem estratégica — a capacidade de embarcar com calma e confiança no "trem do dinheiro em alta velocidade" quando outros já estão dando adeus.







