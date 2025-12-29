Feliz Ano Novo e Feliz Natal!
29 dezembro 2025, 14:10
Vladislav Andruschenko
Promoção de Ano Novo 2026

🎄 Feliz Ano Novo 2026! A Grande Promoção Chegou! 🎄


Celebre as festas com um desconto enorme de -50% em todos os nossos Expert Advisors, utilitários e ferramentas para negociação Forex!

Comece o seu ano de negociação de 2026 com as melhores ferramentas em seu arsenal.

   

🎁 Por que atualizar para 2026?

   
           
  • 🚀 Ano Novo, Nova Estratégia: Maximize os lucros com algoritmos avançados.
    •        
  • Confiabilidade Comprovada: Ferramentas testadas em condições reais de mercado.
    •        
  • 📉 Gerenciamento de Risco: Proteja seu capital no próximo ano.
    •    

🎅 Oferta de Feriado por Tempo Limitado!

Este especial de Ano Novo está disponível apenas por tempo limitado.
Não perca a chance de obter software premium pela metade do preço!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Imagem Descrição Ações 🎁
              Painel de Negociação One-Click VirtualTradePad VirtualTradePad One-Click Trading Panel: Execute negociações diretamente do gráfico, gerencie posições e ordens rapidamente com cálculos automáticos. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              VirtualTradePad MT4 Extra VirtualTradePad MT4 Extra: Painel de negociação de um clique para MT4. Execute negociações rapidamente pelo gráfico ou teclado. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp5 AI Sniper para MT5 Exp5 AI Sniper para MT5: Um robô de negociação inteligente e auto-otimizável com estratégias avançadas e algoritmos inteligentes. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar e Guia
🎥 Assistir Vídeo
              Exp4 AI Sniper para MT4 Exp4 AI Sniper para MT4: Um robô de negociação inteligente e auto-otimizável com algoritmos avançados. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar e Guia
🎥 Assistir Vídeo
              Exp COPYLOT CLIENT para MT5 COPYLOT CLIENT para MT5: Copia negociações perfeitamente entre contas MT5-MT5 e MT4-MT5. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp COPYLOT CLIENT para MT4 COPYLOT CLIENT para MT4: Copie negociações, posições e ordens entre contas MT4 e MT5. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp TickSniper PRO FULL Exp-TickSniper PRO FULL: Scalper de tick de alta velocidade para MT4. Seleciona parâmetros automaticamente. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp TickSniper Exp TickSniper: Scalper de tick rápido para MT4. Usa trailing stops inteligentes e médias. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp5 The xCustomEA para MT5 Exp5 The xCustomEA para MT5: EA universal para indicadores personalizados. Crie estratégias sem programação. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp4 The xCustomEA para MT4 Exp4 The xCustomEA para MT4: EA universal para indicadores personalizados. Automatize qualquer indicador no MT4. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
            Exp THE X FULL
 Exp THE X FULL (MT5): EA automatizado universal. Funciona com indicadores padrão, sinais personalizáveis. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp4 THE X FULL Universal EA para MT4 Exp4 THE X FULL (MT4): EA de negociação abrangente com construtor de estratégias, múltiplos sinais e filtros. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Profit or Loss Pad Profit or Loss Pad: Fecha posições automaticamente no MT5 com base no lucro/perda total. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              CloseIfProfitorLoss with Trailing CloseIfProfitorLoss with Trailing: Fecha posições automaticamente no MT4 com base em metas de lucro/perda. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Averager FULL Averager FULL: EA para fazer preço médio (averaging) em posições perdedoras abrindo negociações adicionais. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp Averager Exp Averager (MT5): EA para fazer preço médio em posições perdedoras. Trailing stops inteligentes e gerenciamento de lotes. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp5 Duplicator Exp5 Duplicator: Duplica negociações/posições/sinais um número especificado de vezes na sua conta MT5. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp4 Duplicator Exp4 Duplicator: Duplica negociações e posições no MT4. Suporta multiplicação de lotes. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp SafetyLock PRO Exp SafetyLock PRO: Protege suas negociações de reversões repentinas do mercado colocando automaticamente ordens opostas. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp5 Swing PRO para MT5 Exp5 Swing PRO para MT5: Uma estratégia de negociação baseada em swing com ordens pendentes opostas e multiplicação de lotes. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo
              Exp Swing Exp Swing (Free): Um Expert Advisor GRATUITO implementando a estratégia Swinger. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Exp COPYLOT MASTER para MT4 Exp COPYLOT MASTER para MT4 (Free): Copiadora de negociações gratuita para MT4. Copia negociações para MT5. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Exp5 COPYLOT MASTER para MT5 Exp5 COPYLOT MASTER para MT5 (Free): Copiadora de negociações gratuita para MT5 e MT4. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Exp Assistant 5 Exp Assistant 5 (Free): Define automaticamente Stop Loss, Take Profit e trailing stops. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Exp Assistant 4 Exp Assistant 4 (Free): Gerenciamento automático de Stop Loss, Take Profit e trailing stops. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Exp5 Tester PAD para Testador de Estratégia Exp5 Tester PAD (Free): Utilitário para teste manual de estratégia no Testador de Estratégia do MT5. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Exp4 Tester PAD para Testador de Estratégia Exp4 Tester PAD (Free): Utilitário para teste manual de estratégia no Testador de Estratégia do MT4. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Ind5 Extra Report Pad Ind5 Extra Report Pad (Free): Painel estatístico para MT5. Análise em tempo real da sua conta de negociação. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Ind4 Extra Report Pad Ind4 Extra Report Pad (Free): Painel estatístico para MT4. Análise em tempo real e análise de rentabilidade. 📥 Baixar Grátis

📖 Guia e Vídeo
              Exp Tick Hamster MT5 Exp Tick Hamster MT5: Expert Advisor com otimização automática de parâmetros. Projetado para iniciantes. 🛒 Comprar no MQL5

📥 Baixar Demo
📖 Guia e Vídeo


🎉 Desejamos a você um Ano Novo de 2026 Lucrativo! 🎉

Não espere! Atualize seu portfólio de negociação hoje!

