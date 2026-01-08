시그널섹션
0 리뷰
안정성
192
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 3 170%
BCRCo-REAL
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
99 288
이익 거래:
63 948 (64.40%)
손실 거래:
35 340 (35.59%)
최고의 거래:
8 069.60 USD
최악의 거래:
-4 519.25 USD
총 수익:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
총 손실:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
연속 최대 이익:
47 (105.28 USD)
연속 최대 이익:
18 228.77 USD (25)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.19%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
746
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.70
롱(주식매수):
48 362 (48.71%)
숏(주식차입매도):
50 926 (51.29%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
1.48 USD
평균 이익:
13.59 USD
평균 손실:
-20.42 USD
연속 최대 손실:
41 (-528.30 USD)
연속 최대 손실:
-20 406.04 USD (20)
월별 성장률:
2.70%
연간 예측:
32.76%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
21 998.23 USD (21.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.04% (21 998.23 USD)
자본금별:
0.09% (53.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 95795
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8 069.60 USD
최악의 거래: -4 519 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +105.28 USD
연속 최대 손실: -528.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
리뷰 없음
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
