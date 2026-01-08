- 자본
- 축소
트레이드:
99 288
이익 거래:
63 948 (64.40%)
손실 거래:
35 340 (35.59%)
최고의 거래:
8 069.60 USD
최악의 거래:
-4 519.25 USD
총 수익:
868 930.01 USD (18 397 563 pips)
총 손실:
-721 525.53 USD (19 353 390 pips)
연속 최대 이익:
47 (105.28 USD)
연속 최대 이익:
18 228.77 USD (25)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.19%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
746
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.70
롱(주식매수):
48 362 (48.71%)
숏(주식차입매도):
50 926 (51.29%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
1.48 USD
평균 이익:
13.59 USD
평균 손실:
-20.42 USD
연속 최대 손실:
41 (-528.30 USD)
연속 최대 손실:
-20 406.04 USD (20)
월별 성장률:
2.70%
연간 예측:
32.76%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
21 998.23 USD (21.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.04% (21 998.23 USD)
자본금별:
0.09% (53.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95795
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 069.60 USD
최악의 거래: -4 519 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +105.28 USD
연속 최대 손실: -528.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3 170%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
192
99%
99 288
64%
100%
1.20
1.48
USD
USD
36%
1:400