URBN: Urban Outfitters Inc
71.41 USD 0.17 (0.24%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
URBN 환율이 오늘 -0.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.14이고 고가는 72.03이었습니다.
Urban Outfitters Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
70.14 72.03
년간 변동
34.76 80.22
- 이전 종가
- 71.58
- 시가
- 71.56
- Bid
- 71.41
- Ask
- 71.71
- 저가
- 70.14
- 고가
- 72.03
- 볼륨
- 3.143 K
- 일일 변동
- -0.24%
- 월 변동
- 7.87%
- 6개월 변동
- 34.79%
- 년간 변동율
- 87.18%
