URBN: Urban Outfitters Inc
70.09 USD 0.24 (0.34%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de URBN de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.24, mientras que el máximo ha alcanzado 71.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Urban Outfitters Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URBN News
- Retail Sales Continue to Soar on Robust Demand: 4 Stocks with Upside
- Urban Company de India sube más del 70% en su debut bursátil
- Urban Company de India sube más de 70% en su debut bursátil
- India’s Urban Company surges over 70% in debut trade
- Why Urban Outfitters (URBN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Catch The Next Palantir, Nvidia Or IPO Gem. Here's How.
- Chewy Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 Sales Outlook Raised
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Is Urban Outfitters Set to Extend Its Multi-Brand Momentum in FY26?
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Abercrombie & Fitch Vs. Urban Outfitters: Similar Fundamentals, Different Valuations
- American Eagle soars as Sydney Sweeney ad stirs up demand
- Urban Outfitters (URBN) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- URBN vs. IDEXY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Urban Outfitters (URBN) Right Now?
- Is Dutch Bros (BROS) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Urban Outfitters: I Am Worried About Valuation And Demand Risk (Rating Upgrade) (NASDAQ:URBN)
- Axon Enterprise appoints Todd Morgenfeld to board of directors
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Gap tried to temper expectations for its quarterly results. Wall Street was still disappointed.
Rango diario
69.24 71.14
Rango anual
34.76 80.22
- Cierres anteriores
- 70.33
- Open
- 70.97
- Bid
- 70.09
- Ask
- 70.39
- Low
- 69.24
- High
- 71.14
- Volumen
- 3.418 K
- Cambio diario
- -0.34%
- Cambio mensual
- 5.88%
- Cambio a 6 meses
- 32.30%
- Cambio anual
- 83.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B