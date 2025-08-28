Валюты / URBN
URBN: Urban Outfitters Inc
70.33 USD 1.64 (2.28%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс URBN за сегодня изменился на -2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.96, а максимальная — 71.58.
Следите за динамикой Urban Outfitters Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости URBN
- Why Urban Outfitters (URBN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Catch The Next Palantir, Nvidia Or IPO Gem. Here's How.
- Chewy Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 Sales Outlook Raised
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Is Urban Outfitters Set to Extend Its Multi-Brand Momentum in FY26?
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Abercrombie & Fitch Vs. Urban Outfitters: Similar Fundamentals, Different Valuations
- American Eagle soars as Sydney Sweeney ad stirs up demand
- Urban Outfitters (URBN) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- URBN vs. IDEXY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Urban Outfitters (URBN) Right Now?
- Is Dutch Bros (BROS) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Urban Outfitters: I Am Worried About Valuation And Demand Risk (Rating Upgrade) (NASDAQ:URBN)
- Axon Enterprise appoints Todd Morgenfeld to board of directors
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Gap tried to temper expectations for its quarterly results. Wall Street was still disappointed.
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Urban Outfitters Analysts Boost Their Forecasts After Stronger-Than-Expected Q2 Earnings - Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- Urban Outfitters Stock Falls 5% Despite Q2 Earnings & Sales Beat
- Urban Outfitters Is Growing And Leveraging, But Is Not Cheap (NASDAQ:URBN)
Дневной диапазон
68.96 71.58
Годовой диапазон
34.76 80.22
- Предыдущее закрытие
- 71.97
- Open
- 71.18
- Bid
- 70.33
- Ask
- 70.63
- Low
- 68.96
- High
- 71.58
- Объем
- 3.437 K
- Дневное изменение
- -2.28%
- Месячное изменение
- 6.24%
- 6-месячное изменение
- 32.75%
- Годовое изменение
- 84.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.