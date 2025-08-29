Währungen / URBN
URBN: Urban Outfitters Inc
71.58 USD 1.49 (2.13%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von URBN hat sich für heute um 2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.87 bis zu einem Hoch von 72.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Urban Outfitters Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
URBN News
Tagesspanne
69.87 72.03
Jahresspanne
34.76 80.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.09
- Eröffnung
- 70.09
- Bid
- 71.58
- Ask
- 71.88
- Tief
- 69.87
- Hoch
- 72.03
- Volumen
- 2.695 K
- Tagesänderung
- 2.13%
- Monatsänderung
- 8.13%
- 6-Monatsänderung
- 35.11%
- Jahresänderung
- 87.63%
