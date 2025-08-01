통화 / RMD
RMD: ResMed Inc
273.17 USD 0.10 (0.04%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RMD 환율이 오늘 -0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 271.32이고 고가는 274.02이었습니다.
ResMed Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
271.32 274.02
년간 변동
199.92 293.75
- 이전 종가
- 273.27
- 시가
- 271.68
- Bid
- 273.17
- Ask
- 273.47
- 저가
- 271.32
- 고가
- 274.02
- 볼륨
- 1.014 K
- 일일 변동
- -0.04%
- 월 변동
- 1.08%
- 6개월 변동
- 23.29%
- 년간 변동율
- 11.24%
