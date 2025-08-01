CotationsSections
Devises / RMD
Retour à Actions

RMD: ResMed Inc

273.17 USD 0.10 (0.04%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RMD a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 271.32 et à un maximum de 274.02.

Suivez la dynamique ResMed Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMD Nouvelles

Range quotidien
271.32 274.02
Range Annuel
199.92 293.75
Clôture Précédente
273.27
Ouverture
271.68
Bid
273.17
Ask
273.47
Plus Bas
271.32
Plus Haut
274.02
Volume
1.014 K
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
1.08%
Changement à 6 Mois
23.29%
Changement Annuel
11.24%
20 septembre, samedi