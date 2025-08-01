Dövizler / RMD
RMD: ResMed Inc
273.17 USD 0.10 (0.04%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RMD fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 271.32 ve Yüksek fiyatı olarak 274.02 aralığında işlem gördü.
ResMed Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
271.32 274.02
Yıllık aralık
199.92 293.75
- Önceki kapanış
- 273.27
- Açılış
- 271.68
- Satış
- 273.17
- Alış
- 273.47
- Düşük
- 271.32
- Yüksek
- 274.02
- Hacim
- 1.014 K
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 1.08%
- 6 aylık değişim
- 23.29%
- Yıllık değişim
- 11.24%
21 Eylül, Pazar