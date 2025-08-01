FiyatlarBölümler
Dövizler / RMD
RMD: ResMed Inc

273.17 USD 0.10 (0.04%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RMD fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 271.32 ve Yüksek fiyatı olarak 274.02 aralığında işlem gördü.

ResMed Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

RMD haberleri

Günlük aralık
271.32 274.02
Yıllık aralık
199.92 293.75
Önceki kapanış
273.27
Açılış
271.68
Satış
273.17
Alış
273.47
Düşük
271.32
Yüksek
274.02
Hacim
1.014 K
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
1.08%
6 aylık değişim
23.29%
Yıllık değişim
11.24%
21 Eylül, Pazar